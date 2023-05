Stem hier voor het VZ Team van het Jaar: de keeper

Dinsdag, 30 mei 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:40

Het reguliere seizoen in de Eredivisie zit erop. Feyenoord is kampioen, PSV heeft zich verzekerd van een plekje in de voorronde van de Champions League en vooral voor Ajax was het een teleurstellende jaargang. Voetbalzone stelde de afgelopen weken steeds een Team van de Week samen en is nu op zoek naar het Team van het Jaar. Stem op de speler die jij dit seizoen het beste vond, met vandaag de zoektocht naar de beste keeper.

Voetbalzone gaat op zoek naar elf spelers en een trainer voor het Team van het Jaar. Daar is jouw hulp bij nodig, want de stem van de community bepaalt voor een groot deel de uitslag. Per positie zijn er vijf nominaties, waar op gestemd kan worden. Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moet een speler tenminste negentien volledige wedstrijden (1710 speelminuten) op het veld hebben gestaan. Je kan stemmen in de poll onderaan dit artikel en onder de post op Instagram. Het percentage stemmen is het aantal punten dat de speler vanuit het publiek krijgt. De redactie stemt ook, en het percentage dat daar uit rolt is het aantal punten dat bij de publiekspunten worden opgeteld. Dat levert dan een totaalscore op. Jullie stem telt dus voor vijftig procent!

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Walter Benítez (PSV)

Walter Benítez kwam afgelopen zomer transfervrij naar PSV en dat bleek een gouden greep. Waar de positie van doelman in eerdere jaren nog een zorgenkindje was in het Philips Stadion, zorgde Benítez na een twijfelachtige start in de voorronde van de Champions League uiteindelijk toch voor rust en zekerheid. De Argentijn hield in totaal tien keer de nul in de Eredivisie en incasseerde in de dertig wedstrijden die hij speelde maar 35 tegendoelpunten. Bij PSV hoopt iedereen dat de dertigjarige Benítez nog een tijdje blijft.

Justin Bijlow (Feyenoord)

De kampioenskeeper mag natuurlijk niet ontbreken in het rijtje met nominaties voor een plekje in het Team van het Jaar. De 26 wedstrijden die Bijlow keepte, waren ruim genoeg om aan het gevraagde aantal speelminuten te komen én toonden de kwaliteit die de Rotterdammer heeft. In de een-op-een is Bijlow haast niet te passeren en ook als lijnkeeper, meevoetballende doelman en heerser in de lucht heeft hij zich ontwikkeld. Uiteindelijk zette Bijlow dertien clean sheets neer, het op een na hoogste aantal van alle keepers in de Eredivisie.

Jasper Cillessen (NEC)

Wie zich op het hele seizoen baseert en niet alleen de laatste paar wedstrijden van NEC gezien heeft, weet dat Jasper Cillessen heel veel punten heeft gepakt voor de Nijmeegse formatie. De Groesbeker verrichte al 137 reddingen, het op een na hoogste aantal van alle keepers in de Eredivisie, en hield zijn doel negen keer schoon. Dat zijn prima cijfers voor een NEC-goalie. Cillessen zal deze verkiezing wellicht niet winnen, gezien zijn belabberde vorm van de laatste paar weken, maar een nominatie heeft hij op basis van zijn 29 uitstekende wedstrijden daarvoor gewoon verdiend.

Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Het ‘Olij in Oranje’, vaak gescandeerd door de fans van Sparta Rotterdam, sorteerde geen effect. Wellicht dat ‘Olij in het Team van het Jaar’ meer kans van slagen heeft, want een uitverkiezing voor de voormalig keeper van AZ en NAC Breda zou helemaal niet gek zijn. Olij was het zeer betrouwbare slot op de deur van de hechte Sparta-machine en hield deze jaargang in maar liefst veertien wedstrijden de nul. Met 121 reddingen over het hele seizoen staat de 27-jarige Haarlemmer ook nog eens op plaats vijf van die ranglijst.

Lars Unnerstall (FC Twente)

Als je je puur en alleen op cijfers baseert, kan je eigenlijk niet om Lars Unnerstall heen. De Duitse reus in het doel bij FC Twente hield dit seizoen maar liefst zestien keer de nul en dat doet geen enkele andere keeper in de Eredivisie hem na. Dat Unnerstall dat doet als keeper van de nummer vijf van de ranglijst, is des te knapper. Twente kreeg dit seizoen maar 27 doelpunten tegen, drie minder dan kampioen Feyenoord, en dat is voor een groot deel te danken aan de in totaal 97 reddingen van de doelman.

Breng je stem uit in onderstaande poll. Je kan ook stemmen onder onze post op Instagram!