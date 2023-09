Steijn zou onder één voorwaarde ‘genoegen nemen’ met gelijkspel in Klassieker

Vrijdag, 22 september 2023 om 13:35 • Lars Capiau • Laatste update: 13:47

Maurice Steijn heeft in de persconferentie naar aanloop van het duel met Feyenoord uitvoerig vooruitgeblikt op De Klassieker aankomende zondag. De trainer van Ajax blikte kort terug op de met 3-3 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Olympique Marseille afgelopen donderdag, waarna hij het vizier richtte op Feyenoord. De oefenmeester erkende dat het voor de Amsterdammers een lastige klus gaat worden om in de Klassieker een goed resultaat te halen.

Steijn, die afgelopen nacht de wedstrijd tegen Marseille analyseerde, zag donderdag in de Johan Cruijff ArenA een Ajax met twee gezichten. “Ik zag mooie aanvallen, veel doelpogingen, drie goede doelpunten, maar ook: open spel, met de restverdediging niet op orde. We hebben zelf een aantal tegenaanvallen ingeleid door heel slordig balverlies op het middenveld waarbij beide backs ook weg waren”, is zijn conclusie van het Europa League-duel.

Daarna gaat de oefenmeester, die de defensieve wanprestatie overigens grotendeels wijt aan het gebrek aan communicatie, in op De Klassieker aanstaande zondag. “Feyenoord is een uitstekende ploeg”, steekt Steijn van wal. “Het is een ploeg die de competitie ietwat moeilijk begonnen is, maar zich daarna heel snel herpakt heeft. Feyenoord heeft ontzettend veel goals gemaakt de afgelopen speelronden.”

Op de vraag of Ajax moét winnen zondag, antwoordt Steijn weifelend. "We zullen vol voor de winst gaan, dat doen we elke wedstrijd, maar je moet ook reëel blijven. Als er aanstaande zondag niet meer in zit dan bijvoorbeeld een gelijkspel omdat we niet bij machte zijn om Feyenoord kapot te spelen, dan moet je misschien wel genoegen nemen met een gelijkspel." Een nederlaag zou Steijn echter geen genoegen mee nemen. "Dat kan je als sportman nooit. Feyenoord is de kampioen, maar wij zijn Ajax", aldus Steijn. "Maar je staat twaalfde", wordt er vanuit de perszaal gecounterd. "Dat weet ik, maar we zijn nog steeds Ajax", klinkt de oefenmeester strijdbaar.