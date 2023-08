Steijn ziet pupil liever niet vertrekken: ‘Hij weet dat ik wil dat hij blijft’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 14:32 • Bart DHanis • Laatste update: 14:38

Maurice Steijn hoopt vurig dat Mohammed Kudus nog een seizoen bij Ajax blijft, zo heeft hij laten weten in gesprek met Marcel Maijer van VTBL. Volgens de trainer van Ajax is het ‘heel duidelijk dat hij er dit tweeluik met Ludogorets gewoon nog bij is’. Ook gaat de 49-jarige oefenmeester in op de situatie van Davy Klaassen.

“Ik verwacht op dit moment dat hij dit seizoen bij ons blijft. Het is heel duidelijk dat hij er dit tweeluik gewoon bij is”, antwoordt Steijn op de vraag of hij dit seizoen rekent op de Kudus. “Ik hoop dat hij erbij blijft. Verder is dat iets wat op het bordje van Sven Mislintat ligt. Dat gaat buiten mij om.” Directeur voetbalzaken Mislintat is druk aan het onderhandelen met West Ham United over een transfer van de rechtsbuiten annex middenvelder.

“Kudus zelf weet dat ik heel graag wil dat hij blijft, en dat is een understatement”, besluit Steijn. De Haagse trainer maakt zich ondanks alle transferperikelen geen zorgen dat Kudus met zijn hoofd al ergens anders zit. “Gisteren heb ik de beste Kudus tot nu toe op de training gezien. Hij is echt wel gefocust om goed te spelen. Hij is er wel klaar voor.”

Ook gaat de voormalig manager van onder meer NAC Breda en Sparta Rotterdam in op de situatie van Klaassen. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren met hem. Ik heb het er niet met hem over gehad, maar hij weet zijn status en hij weet hoe zeer ik hem waardeer. Op het moment dat hij voor een langere periode buiten de basis dreigt te vallen, dan moet hij zelf gaan beslissen wat hij wil: wil je deel uitmaken van de ploeg of ergens een mooi avontuur aangaan?”