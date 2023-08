Steijn ziet na rectificatie af van kort geding tegen Pierre van Hooijdonk

Donderdag, 17 augustus 2023 om 10:02 • Bart DHanis • Laatste update: 10:07

Maurice Steijn ziet af van het kort geding tegen Pierre van Hooijdonk, zo laat zijn advocaat Jan Kabalt weten aan het Algemeen Dagblad. Volgens de raadsman heeft Van Hooijdonk aan de eisen van Steijn voldaan en is het kort geding daarmee definitief van de baan.

Ajax-trainer Steijn eiste dat Van Hooijdonk zijn uitspraak over hem zou rectificeren en gaf hem tot woensdagmiddag de tijd. Het gestelde ultimatum werd niet gehaald door de NOS-analist, maar toch neemt Steijn genoegen met de excuses die woensdagavond op de site van de NOS werden geopenbaard en ziet dus af van het kort geding dat hij had aangespannen tegen de voormalig spits.

Van Hooijdonk zei zondag in Studio Voetbal dat Steijn in zijn periode bij NAC betrokken was bij 'duistere deals’ met makelaars. “Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten", zegt Van Hooijdonk in een statement. "Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan." De vader van Sydney van Hooijdonk zou graag in gesprek gaan met Steijn. "Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten."

De uitspraken van Van Hooijdonk hebben ook gevolgen voor zijn carrière als analist. Woensdagmiddag maakte de NOS bekend dat de voormalig speler van onder meer Feyenoord en Vitesse voorlopig niet zal aanschuiven bij het voetbalpraatprogramma van de staatsomroep. Die beslissing is genomen na overleg tussen van Hooijdonk en de NOS. De opgevoerde reden voor de aanstaande afwezigheid van Van Hooijdonk bij Studio Voetbal is een gebrek aan onderbouwing van de uitspraken die de voormalig spits deed over Ajax-trainer Steijn. "Uitgangspunt van de NOS is dat uitlatingen langs de lat van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid gelegd moeten kunnen worden. Daar ontbrak het aan."