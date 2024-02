‘Steijn wordt onterecht afgerekend. Hij heeft geen eerlijke kans gehad bij Ajax’

Ajax en Feyenoord komen donderdag in actie in respectievelijk de Conference League en de Europa League, terwijl PSV volgende week in de Champions League aantreedt tegen Borussia Dortmund. De Amsterdammers moeten afrekenen met het Noorse Bodø/Glimt en Feyenoord wil wraak nemen op AS Roma, dat de voorgaande twee seizoenen steeds de sterkste bleek. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters zocht Theo Janssen, oud-voetballer en tegenwoordig analist op televisie, onlangs op bij Vitesse om de prestaties van de Nederlandse ploegen in Europa te bespreken.

PSV

In een poule met Arsenal, Sevilla en RC Lens stootte PSV als nummer twee door naar de knock-outfase van de Champions League. “Hoe ik heb gekeken naar de optredens van PSV? Je ziet dat alles klopt. Het is een team dat goed in elkaar steekt. Daarnaast hebben ze de beschikking tot echte wapens”, begint Janssen zijn lofzang. De voormalige middenvelder somt enkele spelers op die hem met name kunnen bekoren. “Luuk de Jong doet het fantastisch en Noa Lang heeft echt iets extra’s.”

“Helaas is hij wel veel geblesseerd geweest. Joey Veerman is daarnaast één van mijn favoriete middenvelders. Met zijn passes kan hij uit het niets een enorme kans creëren." Ook de ijzersterke defensie van PSV kan op goedkeuring rekenen van de Arnhemmer. Vooral Olivier Boscagli bevalt Janssen.

Feyenoord

Feyenoord kwam op zijn beurt tekort om te overwinteren in de Champions League. In een poule met Atlético Madrid, Lazio en Celtic kwamen de Rotterdammers niet verder dan de derde plek. Al kon het spel, met name tegen Atlético in het Civitas Wanda Metropolitano, op veel lof rekenen. Feyenoord werd echter uitgeschakeld en speelt donderdag de heenwedstrijd in de play-off-ronde van de Europa League, wanneer het thuisduel met AS Roma op het programma staat.

“Feyenoord is net tekort gekomen in de Champions League door een mix van pech en verdedigende fouten. Vaak zeggen ze dat je geluk af moet dwingen en het geluk zat in de zes potjes gewoon niet aan de zijde van Feyenoord. Dat in combinatie met een aantal verdedigende fouten heeft voor de uitschakeling gezorgd”, meent Janssen.

Ajax

Janssen kwam in het seizoen 2011/12 uit voor Ajax en pakte met die club twee keer de landstitel. De Amsterdammers speelden dit seizoen een matige groepsfase in de Europa League en daalden vervolgens af naar de Conference League: een competitie waar voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar in het verleden het volgende over zei: “Als Ajax ooit in de Conference League moet spelen, dan ben ik er niet meer.”

“Hoe schadelijk spelen in de Conference League is voor Ajax? Héél schadelijk. Als je de afgelopen jaren van Ajax onder de loep neemt is het echter geen raar verloop: John Heitinga die aangesteld wordt en ook weer wordt ontslagen, Maurice Steijn die een batterij aan spelers krijgt die niet het niveau van Ajax nastreven…”

Steijn

Steijn werd in oktober door Ajax op straat gezet na tegenvallende resultaten en de historisch lage achttiende plek. Volgens Janssen is Steijn echter niet helemaal terecht als Kop van jut neergezet. “Steijn wordt, in mijn ogen, onterecht afgerekend. Als je als trainer ergens begint is het belangrijk dat je gesteund wordt door de club en dat er geluisterd wordt naar welke spelers je nodig acht. Ik vind niet dat hij een eerlijke kans heeft gehad”, oordeelt Janssen.

De huidige jeugdtrainer van Vitesse kan echter geen hoofdverantwoordelijke aanwijzen voor de malaise in Amsterdam. “Het is niet één persoon. Er wordt veel naar de technisch directeur (Sven Mislintat, red.) gekeken en hij heeft ook de aangekochte spelers aangedragen, maar ik kan me niet voorstellen dat één persoon alles bepaalt binnen een organisatie als Ajax”, besluit Janssen.

Steijn was onlangs te gast bij het programma Casa di Beau om zijn verhaal te doen. De oefenmeester deed een boekje open over zijn samenwerking met Mislintat. Janssen respecteert de manier waarop Steijn zijn gevoel liet horen in het televisie-item. “Ik vind dat je het moet respecteren dat hij voor zijn gevoel uitkomt, ondanks dat hij weet dat er kritiek op gaat komen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties