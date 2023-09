Steijn verklaart keuze voor Kristian Hlynsson en aanvoerderschap Josip Sutalo

Zondag, 3 september 2023 om 14:29 • Lars Capiau • Laatste update: 14:44

Maurice Steijn heeft voorafgaand aan het duel van Ajax met Fortuna Sittard tekst en uitleg gegeven over zijn opstelling. Josip Sutalo, die direct de aanvoerdersband draagt, debuteert samen met Gáston Ávila en Georges Mikautadze in de basis. Kristian Hlynsson krijgt verrassenderwijs de voorkeur boven Kenneth Taylor op het middenveld, waar Steven Berghuis zijn laatste wedstrijd wegens schorsing moet uitzitten.

Voor de camera's van ESPN geeft de oefenmeester uitleg over de keuze om de aanvoerdersband aan Sutalo te geven. "Onze eerste aanvoerder is Steven Bergwijn, de tweede is Steven Berghuis en de derde is Davy Klaassen. Die zijn er vandaag allemaal niet en dan moet je kijken wie ervaring heeft. We spelen vandaag met een jonge ploeg, gemiddeld 21,2 jaar oud heb ik me laten vertellen. Sutalo is international, een onbetwiste basisspeler en gewoon een typische Ajax-speler, dus daarom die keuze", legt Steijn uit.

De Amsterdamse trainer voerde vier wisselingen door ten opzichte van de vorige wedstrijd. "Noodgedwongen", zegt Steijn. "We hebben te maken met een aantal blessures, van Bergwijn, het vertrek van Klaassen, Berghuis is nog geschorst. Verder was ik over een aantal spelers niet tevreden en dan breekt nood wet", vindt de oefenmeester. "Er zijn nog vier nieuwe spelers, sommigen die de Engelse taal niet beheersen, die worden bijgepraat in het Frans of in het Spaans. Dat vergt een heleboel managementkwaliteiten, laat ik het zo zeggen", glimlacht Steijn.

Hlynsson krijgt vandaag de voorkeur boven Taylor en vormt samen met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic het middenveld. Tactische overwegingen en ontevredenheid liggen ten grondslag aan die beslissing. "Ook de jongens die er al wat langer zitten moeten leveren en beter presteren. Ik denk dat Kenneth veel beter kan dan hij nu heeft laten zien. Ik kies nu voor Van den Boomen, want ik denk dat we deze wedstrijd heel erg de passing van Van den Boomen nodig zullen hebben. Hlynsson komt van nature veel meer tot zijn recht op de nummer tien positie", verklaart Steijn.

Mikautadze staat op papier geposteerd op de rechtsbuitenpositie, maar zal in de praktijk veel, samen met Hlynsson, vanuit de nummer tien positie bewegen, zo legt de Hagenees zijn tactische plan bloot. "En dan moet Rensch de positie aan de rechterkant bezetten. 3-4-3 is dus een beetje de insteek."

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Hato, Sutalo, Ávila; Tahirovic, van den Boomen, Hlynsson; Forbs, Brobbey, Mikautadze