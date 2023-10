Steijn verklaart dip Tahirovic en beantwoordt Ávila-vraag: ‘Zo niet gegaan’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 18:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:00

Maurice Steijn werkt de laatste weken steeds meer toe naar een vaste basisopstelling, al moet hij tegen AEK Athene een noodgedwongen wissel doorvoeren gezien de schorsing van Silvano Vos. Benjamin Tahirovic neemt de plek van het geschorste jeugdproduct in. Steijn geeft aan dat de Bosniër, die weer eens vanaf de aftrap mag starten, last had van vermoeidheid en dat dat een reden was voor zijn mindere spel, voordat hij zijn basisplaats kwijtraakte aan Vos. Ook gaat hij in op de geluiden dat Gastón Ávila zou hebben gezegd helemaal geen linksback te zijn.

"We zijn zeker op zoek naar vastigheid. Op een gegeven moment kom je tot een formatie die het redelijk tot goed heeft gedaan. Dan moet je daarop voortborduren", vertelt Steijn tegenover Veronica Tahirovic kende een goede start in Amsterdam, maar speelde nadien steeds minder en raakte zijn basisplaats kwijt aan Vos. Door de schorsing van Vos krijgt de Bosniër een nieuwe kans.

Verslaggever Noa Vahle vraagt Steijn hoe hij het vertrouwen weer heeft teruggekregen bij Tahirovic. "Door heel veel met de spelers bezig te zijn", antwoordt de oefenmeester. "Hij heeft vorig jaar tien à twaalf keer bij AS Roma gespeeld en heeft bij ons vanaf het begin alles gespeeld en is nog steeds pas 20. Hij begon goed en viel steeds meer iets terug. Daar heb ik met hem over gesproken."

"Silvano heeft hem goed vervangen", vervolgt Steijn. "Hij (Tahirovic, red.) gaf zelf ook aan dat hij vond dat hij niet goed speelde, maar dat hij ook erg vermoeid was door de vele wedstrijden. In dat opzicht toont hij weer frissigheid. En ja, heel simpel: één erin, één eruit."

Gastón Ávila

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad vertelde onlangs dat Ávila aan Steijn liet weten als centrale verdediger te willen spelen en dat hij helemaal geen linksback is. Vahle vraagt of de Argentijn heeft gezegd liever als centrale verdediger te spelen. "Nou, zo is het niet gegaan", antwoordt Steijn. "Ik heb in het begin met hem gesproken, toen hij van Antwerp kwam. Ik hem met hem gesproken over twee posities: linker centrale en linksback. Daarop heeft hij ook allebei gespeeld bij Antwerp en hij gaf aan dat zijn voorkeur in het centrum lag."

"Maar ik heb aangegeven: 'ik ga jou gebruiken waar ik je nodig heb'. Als het linksback is, is het linksback. Dat hebben we tegen Fortuna gedaan. Als het links centraal is, is het links centraal. Ik kijk naar de beste balans. In dat opzicht mogen spelers hun voorkeur uitspreken, terecht, maar ik ben degene die bepaalt waar ze staan."

Steijn ziet steeds meer progressie in zijn elftal. "Ik denk dat de angst steeds minder word. Je ziet dat we met hele kleine beetje voortuitgaan. Het zelfvertrouwen was in het begin nog wat broos, dat had te maken met teleurstellingen en vele wisselingen. Maar ik vind dat je het steeds beter ziet worden, zeker in de laatste wedstrijd tegen RKC en op de trainingen. De groep groeit steeds meer naar elkaar toe."