Steijn reageert tijdens persconferentie op boze zaakwaarnemer Silvano Vos

Woensdag, 30 augustus 2023 om 14:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:46

Maurice Steijn heeft woensdagmiddag vooruitgeblikt op de return in de play-offs van de Europa League tegen Ludogorets. De 49-jarige oefenmeester kreeg onder meer voorgelegd dat er een sentiment heerst dat Ajax meer op een koopclub dan een opleidingsclub begint te lijken. Steijn snapt het sentiment en reageerde met zijn antwoord indirect op een boze zaakwaarnemer van een van zijn pupillen.

Woensdagochtend reageerde Nathan van Kooperen, zaakwaarnemer van Silvano Vos, namelijk op het gerucht dat Ajax interesse zou hebben in de Noor Sivert Mannsverk. De negentienjarige middenvelder lijkt daardoor voorlopig niet te hoeven rekenen op speelminuten in het eerste van Ajax. Van Kooperen, die sinds kort de belangen behartigt van Vos, ventileerde zijn mening via Twitter. "Ajax opleidingsclub -> koopclub", begeleid door een groen vinkje.

Ajax opleidingsclub ? ?? koopclub ? — Nathan van Kooperen (@nvankooperen7) August 30, 2023

Steijn snapt het sentiment dat Ajax momenteel meer weg heeft van een koopclub dan van een opleidingsclub. "Alleen moet ik dan ook terug naar onze laatste wedstrijden, waarin wij zeven zelfopgeleide spelers in de basis hadden. Ik kijk welke spelers het beste zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat ze altijd de beste zijn, maar op dat moment kies ik voor die spelers. Ik zal altijd kiezen voor het beste elftal, ongeacht waar ze vandaan komen."

Steijn heeft dus zeker oog voor de eigen jeugd, zo benadrukt hij. "In mijn achterhoofd speel ik altijd met de gedachte dat ik spelers uit de eigen jeugdopleiding wil gebruiken en mee wil nemen in het hele proces, maar daar moeten ze wel klaar voor zijn. Het elftal moet daar ook klaar voor zijn. Om zomaar een jonge jongen voor de leeuwen te gooien terwijl je nog niet helemaal stabiel bent, kan zo'n jongen ook kapotmaken. Wij denken er goed over na wanneer we wat doen."

Perspectief Vos

Later in de persconferentie reageerde Steijn op het perspectief van Vos. "Ik denk dat dat heel goed is. Ik heb gisteren (dinsdag, red.) met hem gesproken en hij heeft een duidelijk doel. Hij wil slagen bij Ajax. Wij hebben aangegeven dat hij nog niet klaar is om in Ajax 1 te spelen. Als hij de concurrentie aan moet gaan met Tahirovic of Van den Boomen heeft hij het lastig. Dat heb ik ook uitgelegd. Hij is net achttien. Hij ging het kantoor uit met een grote smile, dus daar ben ik niet bang voor."

Over de vele aanwinsten zei Steijn: "Ik ben in ieder geval blij dat er spelers komen. Als je hoort wat er in totaal weg is gegaan en wat er voor terug is gekomen, is dat een hele metamorfose. Maar ik ben blij dat de posities zijn ingevuld. Met een groot gedeelte heb ik al gespeeld en getraind. Vanochtend zijn er ook weer twee jongens (Akpom en Mikautadze, red.) aangesloten bij de training. Ik heb er alle vertrouwen in dat die jongens het goed gaan doen."