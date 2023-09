Steijn raakt zwaar geïrriteerd door vraag van Joep Schreuder: ‘Gaat je niks aan’

Zondag, 24 september 2023 om 19:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:13

Maurice Steijn bleef voor de camera van ESPN rustig, maar stak zijn irritatie niet onder stoelen of banken toen hij daarna Joep Schreuder van de NOS te woord stond. De verslaggever vergeleek Ajax met F-pupillen en dat leek in het verkeerde keelgat te schieten bij Steijn. "Het gaat jou niets aan wat wij afspreken", zo reageerde de coach vanaf dat moment defensief op de vragen van Schreuder.

Ajax werd van het veld geblazen door Feyenoord (0-3 tussenstand bij staking in de 56ste minuut), maar Steijn zag voldoende aanknopingspunten bij zijn ploeg. "Hoe gek het ook klinkt, ik denk dat je een Ajax hebt gezien dat 45 minuten lang heel behoorlijk was. Zelf kansen gecreëerd, maar ook zo knullig goals weggegeven. Feyenoord was dodelijk effectief." Schreuder weigert mee te gaan in de positieve benadering van Steijn en gooit het over een andere boeg.

De laatste winst van Ajax dateert van 12 augustus, maar coach Maurice Steijn ziet nog steeds perspectief: ‘Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt’#voetbal #ajax #steijn #nossport pic.twitter.com/6lxwLgbtct — NOS Sport (@NOSsport) September 24, 2023

"Je zegt dat je toch kansen hebt gehad en voorin wat hebt laten zien, maar we moeten het over de 0-3 hebben", aldus Schreuder. "Dan kijk ik echt naar F-pupillen, Maurice. Leg mij nou eens uit hoe de afspraken dan zijn? Probeer het mij en anderen uit te leggen." De sfeer in het interview slaat op dat moment om.

"Dat hoef ik jou toch niet uit te leggen? Dat is toch iets van onszelf?", reageert Steijn, die ook na doorvragen niet wil ingaan op de kwestie. "Joep, het gaat jou niets aan hoe wij dat afspreken." Schreuder: "Jawel." Steijn: "Oh, jawel? Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat het jou aangaat. Het is duidelijk dat het niet goed stond."

Schreuder blijft het proberen: "En hoe kon dat? Het kan zijn dat ze jou niet goed begrijpen of dat jij het niet goed doet. Het kan zijn dat de spelers zich niet aan de afspraken houden. Dat bedoel ik een beetje, Maurice..." Steijn reageert daar cynisch op: "Oh, bedoel je dat, dan heb ik dat verkeerd begrepen Joep. Dan is dat mijn fout." Steijn begrijpt niet waar Schreuder heen wil. "Wat wil je nou dat ik zeg Joep? Het is toch duidelijk dat we zien dat er fouten zijn gemaakt. Dat is toch duidelijk?"