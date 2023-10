Steijn overwoog ander systeem na gesprekken met adviseur Van Gaal

Zondag, 22 oktober 2023 om 18:21 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:34

Maurice Steijn voelt zich nog steeds gesteund door de clubleiding van Ajax, zo vertelt hij na afloop van het verloren duel met FC Utrecht (4-3). De roep om een vertrek van de hoofdtrainer is vooral onder supporters van Ajax enorm aanwezig, maar Steijn geeft aan andere signalen vanuit de club te ontvangen.

De coach krijgt tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd de vraag of hij volgende week nog trainer van Ajax is. "Dat idee heb ik wel", reageert Steijn. "Ik voel in ieder geval de steun vanuit de club. Maar je weet het nooit."

De nederlaag in Utrecht was het volgende debacle in de vooralsnog onsuccesvolle periode van Steijn in Amsterdam. Om te proberen het tij te keren sprak de Hagenees de laatste weken veel met Louis van Gaal, adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. Dat schrijft de Volkskrant zondagmiddag.

De voormalig bondscoach vertelde onder meer over een periode waarin hij zelf trainer was in Amsterdam. Destijds was er veel kritiek op Van Gaal, die volgens de supporters van de club vervangen moest worden door Johan Cruijff.

Systeemwissel

Ook spraken Steijn en Van Gaal over het idee om in een andere formatie aan te treden tegen Utrecht. De oefenmeesters overwogen een systeem met vijf verdedigers. Op die manier zou Ajax defensief beter voor de dag kunnen komen.

Er was na de interlandperiode echter te weinig tijd om de spelers een nieuw systeem aan te leren, zo luidde de conclusie van Steijn en Van Gaal. Uiteindelijk startte Ajax toch weer in een 4-3-3-opstelling in de Galgenwaard, waar de ploeg vier treffers om de oren kreeg.

Door de nederlaag vindt Ajax zichzelf terug op de zeventiende plek in de Eredivisie, met vijf punten uit zeven wedstrijden. Komende week wachten de uitduels met Brighton & Hove Albion (Europa League) en PSV.