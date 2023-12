Steijn onthult moment wanneer Mislintat van hem af wilde: ‘Hij was woedend...’

Sven Mislintat wilde ruim anderhalve maand voor Maurice Steijns vertrek bij Ajax al van de trainer af. Althans, dat was het gevoel dat Steijn overhield na afloop van het 0-0 gelijkspel bij Fortuna Sittard. Steijn verklaarde toen dat behalve Josip Sutalo geen van de aankopen zijn eigen voorgedragen opties waren. "Mislintat was woedend, volgens hem was hij zijn autoriteit kwijt", aldus de Hagenaar tegenover De Telegraaf.

Na Fortuna-uit werd steeds zichtbaarder hoe de hazen liepen bij Ajax. Steijn verklaarde op de persconferentie 'als staf hun ideeën te hebben neergelegd', maar dat Mislintat 'daarin andere keuzes had gemaakt'.

Nu, bijna vier maanden later, omschrijft Steijn dat als het moment dat de bom barstte bij de Duitser. "Mislintat was woedend. Volgens hem was hij z’n autoriteit en ik in één klap de spelersgroep kwijt."

Steijn polste wat er waar was van dat laatste, maar ontdekte dat het merendeel van zijn selectie zijn woorden niet hadden meegekregen. De relatie met Mislintat raakte echter bekoeld.

"Vanaf dat moment voelde ik dat Mislintat niet langer met me door wilde. Hoe? Het contact werd steeds minder", vertelt Steijn.

Zijn keuze om Jay Gorter op te stellen in plaats van aankoop Diant Ramaj na Gerónimo Rulli's blessure verergerde de situatie alleen maar. "Ik vermoedde dat sommige spelers een basisplaats was toegezegd."

Uiteindelijk vertrok Mislintat eerder nog dan Steijn, ruim drie weken na hun aanvaring na Fortuna-uit. De directeur voetbalzaken werd het matige aankoopbeleid verweten, terwijl Steijn om precies die reden het voordeel van de twijfel kreeg.

Toen resultaten uitbleven, stak echter ook Steijn de hand in eigen boezem en vertrok. "De klik met de spelersgroep, vooral met de aankopen, was er niet. Ondanks alle persoonlijke gesprekken die ik met alle spelers heb gevoerd. En altijd met een assistent erbij. Toch bleef het in wedstrijden fout gaan."

Op het moment van Steijns vertrek stond Ajax voorlaatste met slechts vijf punten uit zeven duels: de slechtste seizoenstart ooit. Ajax werd daarna zelfs nog even hekkensluiter, maar is onder John van 't Schip inmiddels opgeklommen naar de vijfde plaats op de Eredivisie-ranglijst.



