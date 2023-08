Steijn na wanvertoning van Ajax: ‘Het moet blijken of die goed genoeg zijn’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 23:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Maurice Steijn beoordeelt de prestatie van Ajax donderdag in de play-offs van de Europa League tegen Ludogorets (0-1) als 'heel matig'. De trainer bereikte met zijn ploeg weliswaar de groepsfase, maar het veldspel bood totaal geen perspectief. "Het enige positieve aan vanavond is dat we door zijn", zegt Steijn voor de camera bij Ziggo Sport.

Alleszeggend voor de wedstrijd was het aantal schoten op doel van Ajax: nul. "Het verschil tussen deze wedstrijd en de vorige (1-4 winst, red.) was gigantisch", aldus de coach. "In alles. Brian Brobbey kon het voorin niet belopen, dus we hebben geprobeerd om het in de rust wat om te zetten. Het werd wel wat beter, maar na het uitvallen van Carlos Forbs werd het pas écht minder. Toen hadden we ook minder dreiging in de diepte. Het was in het algemeen gewoon heel matig."

'Ik ben met alle nieuwe spelers blij, maar het moet nog blijken of ze de kwaliteiten bezitten die we ze toedichten' ????? Maurice Steijn reflecteert op de nederlaag tegen Ludogorets.. ??#ZiggoSport #UEL #AJALUD pic.twitter.com/CbhfA4eYHO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 31, 2023

Steijn hamerde bij directeur voetbalzaken Sven Mislintat op nieuwe spelers met de Nederlandse nationaliteit, maar kreeg alleen Branco van den Boomen. De overige tien aankopen bezitten allemaal een buitenlandse nationaliteit. Daarvan een eenheid smeden wordt volgens Steijn 'hard werken'. "Dat is duidelijk. Dat is ook een van de taken van een coach. Natuurlijk ook vervelend dat drie, vier spelers er nog steeds niet bij zijn. Gelukkig zijn die er zondag wel bij. Dat geeft ons wat meer mogelijkheden."

Steijn liet zich vooraf al voorzichtig ontvallen dat de aankopen gedaan door directeur voetbalzaken Sven Mislintat niet volledig in lijn met zijn visie zijn. Na afloop krijgt de coach van Ajax de vraag of hij tevreden is over de transferzomer. "We hebben in ieder geval de posities ingevuld die open waren", klinkt het politiek correct. "Ik ben zeker blij met de spelers, maar het moet blijken of ze over de kwaliteiten beschikken. Bij sommigen is dat ook voor mij een vraagteken, voor sommigen ook niet. Een deel daarvan heeft zeker de gewenste kwaliteiten. Dat hebben we ook heel hard nodig, dat is duidelijk."

Ajax speelde duidelijk nog niet in zijn sterkste formatie, zegt ook Steijn. "Er zijn een aantal jongens die noodgedwongen moeten spelen, terwijl ik denk dat er betere opties onderweg zijn. Maar deze jongens moeten mij wel laten zien dat ook zij er klaar voor zijn. Dat hebben een aantal niet gedaan." Zo ontbrak donderdag topaanwinst Josip Sutalo, die voor minimaal twintig miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb. De verwachting is dat Sutalo zondag bij Fortuna Sittard de positie overneemt van de opnieuw teleurstellend spelende Jakov Medic.