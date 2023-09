Steijn moet door blessure snel schakelen voor restant Klassieker

Woensdag, 27 september 2023 om 07:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:28

Ajax treedt woensdag tijdens het restant van de Klassieker met één wijziging aan in de wedstrijdselectie. Sivert Mannsverk zit in het gips en zal niet op het wedstrijdformulier verschijnen. Hij wordt vervangen door Mika Godts, schrijft De Telegraaf. De Belg, die maandag een uur meedeed bij het duel tussen Jong Ajax en FC Eindhoven (1-1), begint op de bank. De reglementen van de KNVB schrijven voor dat beide ploegen met dezelfde elf moeten starten waar zondag mee geëindigd is.

Voor Ajax betekent het ook dat Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine weer aantreden. Zij kwamen zondag binnen de lijnen voor respectievelijk Anton Gaaei en Borna Sosa. Steven Bergwijn, die nog altijd herstellende is van een operatie aan zijn verstandskies, richt zich op het competitieduel van komend weekend met RKC Waalwijk. Kenneth Taylor staat op scherp, daar hij drie dagen geleden geel kreeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Feyenoord staan met Timon Wellenreuther en Santiago Giménez twee spelers op scherp. Verder heeft Arne Slot geen verrassingen in petto en reist hij met dezelfde 23 spelers af die afgelopen zondag een comfortabele 0-3 voorsprong grepen. Ook Ayase Ueda is erbij. De Japanner zou in een speciaal ingelaste oefenwedstrijd ritme op moeten doen voor het Champions League-duel met Atlético Madrid, maar daar gaat een streep door.

Opnieuw actie

De F-side, de fanatieke supportersgroep van Ajax, wil woensdagmiddag tijdens het restant van De Klassieker opnieuw actie voeren tegen de beleidsbepalers binnen de club. Dat valt te lezen op X. Fans worden opgeroepen om woensdag om 13:00 uur te verzamelen bij de Johan Cruijff ArenA. Het restant van Ajax - Feyenoord wordt om 14:00 uur hervat en is live te zien bij ESPN.