Steijn maakt opvolger van Tadic bekend als aanvoerder van Ajax

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 11:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:50

Steven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder van Ajax, zo wordt dinsdag bekendgemaakt op de Open Dag. De buitenspeler is de opvolger van Dusan Tadic, die onlangs naar Fenerbahçe vertrok. Maurice Steijn heeft Bergwijn het nieuws in een persoonlijk gesprek medegedeeld. De Ajax-trainer gaat onder meer voorbij aan Steven Berghuis, Branco van den Boomen en Davy Klaassen, die ook werden genoemd voor een mogelijk aanvoerderschap.

Het aanvoerderschap van Bergwijn moet dinsdagmiddag pas officieel bekend worden gemaakt tijdens de Open Dag, maar wordt nu al gemeld door De Telegraaf en Voetbal International. De Oranje-international droeg de band in de voorbereiding tegen FC Augsburg en krijgt van Steijn het vertrouwen om de ploeg komend seizoen te dragen. De tweede en derde aanvoerder worden op een later moment bekendgemaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorig seizoen waren Klaassen en Edson Álvarez de reserveaanvoerders. Laatstgenoemde staat echter op het punt om een transfer naar West Ham United af te ronden, terwijl Klaassen aanstuurt op een vertrek. Van den Boomen, Berghuis en Gerónimo Rulli zijn andere gegadigden om de band te dragen. Bergwijn volgt Tadic op. De Serviër nam de band over van Matthijs de Ligt.

Ajax maakte in de zomer van 2022 een recordbedrag van 31,25 miljoen euro over naar Tottenham Hotspur om Bergwijn in te lijven. Met de gemoeide transfersom werd de aanvaller de duurste speler in de Eredivisie aller tijden. Bergwijn kwam afgelopen seizoen in alle competities 45 keer uit voor Ajax, met daarin 16 doelpunten en 6 assists. Door het vertrek van Tadic is hij nu officieel de nieuwe leider.