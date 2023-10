Steijn licht keuze voor basisklant toe: ‘Een van de grootste talenten van Ajax’

Zondag, 8 oktober 2023 om 14:24 • Lars Capiau

Maurice Steijn heeft voorafgaand aan het duel met AZ Alkmaar tekst en uitleg gegeven over zijn basisopstelling. Josip Sutalo en Steven Berghuis kampen met pijntjes en missen daarom het duel met de Alkmaarders. Hun absentie levert een basisplek op voor Amourricho Van Axel Dongen en Jakov Medic.

De blessures lijken gelukkig voor Steijn niet ernstig, zo meldt de trainer. "Ze zijn vanmorgen afgehaakt, het is een flinke streep door de rekening", vertelt de Hagenees. "Sutalo had last van zijn rug en is vanmorgen heel slecht wakker geworden. Berghuis had gisteren last van zijn kuit en dat is vandaag niet beter geworden", somt Steijn op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ook ik zie heel veel dingen die nog fout gaan", erkent de oefenmeester. "Ook ik zie dat het veld soms veel te groot is, waar we het compact moeten maken, dat we heel slordig zijn in balverlies. Daar zijn we op aan het trainen, maar toch zie ik het langzamerhand elke keer een beetje beter worden."

"We moeten blijven voetballen, ook van achter uit, ook al zijn die passes niet goed of te risicovol, we moeten er blijven proberen onderuit voetballen. Ik vind dat we nog te veel de lange bal spelen", vervolgt de oefenmeester, die benadrukt dat Gastón Ávila weer linkscentraal plaats zal nemen, waardoor Jorrel Hato weer de linksachterpositie bezet.

"Ze kunnen allebei linksachter en linkscentraal", licht Steijn zijn keuze toe. "Ávila heeft zijn voorkeur voor centraal uitgesproken, zoals Hato die ook heeft. Maar ik denk dat met name dat de snelheid van Hato, maar ook de kopkracht en hardheid van Ávila ons op dit moment de meeste stabiliteit geeft."

Mika Godts

ESPN-analist Kees Kwakman snapt niet helemaal waarom Mika Godts de kans niet krijgt. De Belg speelde vrijdagavond overigens 75 minuten namens Jong Ajax, waar hij zijn basisplek bekroonde met een doelpunt. “Ik snap eerlijk gezegd niet waarom Godts niet boven hem (Van Axel Dongen, red.) staat. Ik vind dat Godts een goede indruk heeft gemaakt in de keren dat we hem hebben gezien, ik denk ook dat hij verder is dan Van Axel Dongen", vindt de analist.

Steijn ziet dat echter anders. "Het ligt vrij dicht bij elkaar, maar ik vind Van Axel Dongen echt een heel groot talent. Hij is een hele vaardige speler en de keren dat hij is ingevallen heeft hij het heel goed gedaan. Hij maakt op training een geweldig goede indruk. Ik vind hem een van de grootste talenten van Ajax, en ik hoop dat hij heel snel hele wedstrijden gaat spelen", looft Steijn zijn blessuregevoelige pupil.