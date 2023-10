Steijn licht dramatisch moment uit bij Ajax: ‘Hier willen we juist vanaf’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:58

Maurice Steijn klinkt na de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen AEK Athene (1-1) opvallend positief. De trainer benadrukt dat zijn ploeg defensief beter stond, maar geeft toe dat het centrale duo achterin, bestaande uit Josip Sutalo en Gastón Ávila, 'een onwennige indruk' maakt.

Sutalo en Ávila grossierden in balverlies, zo kan Steijn niet ontkennen. De trainer licht de dramatische inspeelpass van Ávila in de blessuretijd van de tweede helft uit. Jens Jønsson kwam vrij voor Jay Gorter, maar schoot de bal van dichtbij recht op de keeper van Ajax.

"Ávila heeft heel veel goede inspeelpasses gehad door de linies heen", vindt Steijn. Opmerkelijk genoeg leed de Argentijn 29 (!) keer balverlies. "We willen ook dat hij risico neemt in zijn passing, maar we willen natuurlijk af van die passes door het centrum waardoor het op het laatst nog 2-1 kan worden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We willen hem opties geven, waardoor hij niet de meest moeilijke bal gaat geven." Het experiment met Ávila centraal naast Sutalo lijkt mislukt. "Je ziet dat het onwennig is, die twee centraal achterin", geeft Steijn toe.

Toch ziet de trainer lichtpunten. "Aan de bal moet het absoluut beter. Maar, en daar kijk ik ook naar, in de box hebben ze wél goed verdedigd. Ze hebben de voorzetten verdedigd. Ze hebben hun mannetje gestaan. Ik vond het verdedigend goed staan."

Steijn vindt dat Ajax vooruitgaat. "Ik ben wel blij dat ik progressie zie. We weten allemaal wat er gebeurd is. Het is een moeizaam begin geweest. De rust keert terug in de totale club. Wat ik vooral zie is dat er een ploeg aan het ontstaan is. Dat was aan het begin best moeilijk, dat weten we allemaal."

De coach blijft de nadruk leggen op de goede punten. "De spirit, de werklust, de vechtlust... Er kunnen nog heel veel dingen beter, maar ik zie elke dag progressie. We kunnen niet heel veel trainen (door het drukke programma, red.), maar ook daar zie ik progressie."