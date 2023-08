Steijn legt uit waarom Gorter en niet de peperdure Ramaj inviel voor Rulli

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 23:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:02

Jay Gorter speelde zaterdag onverwachts zijn vierde officiële wedstrijd namens Ajax. De doelman viel bij de seizoensouverture in de Eredivisie tegen Heracles Almelo (4-1 winst) na een half uur spelen in voor Gerónimo Rulli, die bij een botsing met spits Jizz Hornkamp een vervelende blessure opliep. Maurice Steijn legt uit waarom Gorter en niet Diant Ramaj, die voor ongeveer acht miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt, inviel. "Ramaj is in principe wel gehaald als tweede doelman", zegt Steijn bij ESPN.

De 21-jarige Duitser is pas heel kort bij Ajax, terwijl Gorter de hele voorbereiding meedraaide, zo legt Steijn uit. "Ik heb Ramaj nog maar een half uurtje aan het werk gezien vorige week en dus kies ik nu nog voor Jay. Die kent én de achterhoede én die is vertrouwd met de jongens. Wij vinden Jay echt een uitstekende keeper, maar Jay moet echt gaan spelen. Dat hebben we ook met hem besproken." Gorter zal dus zeer waarschijnlijk verhuurd worden aan het eind van de maand.

Jakov Medic, de nieuwe centrumverdediger van Ajax, imponeerde door vlak voor rust met een weergaloos afstandsschot voor 1-1 te tekenen. Hans Kraay junior zegt tegen Steijn dat hij het afstandsschot er bij Medic, die overkwam van FC St. Pauli, snel in heeft gekregen. "Ja, hele week op getraind", grapt de oefenmeester, die tevreden is over de Kroatische debutant. "Ik denk dat hij met name aan de bal elke keer de goede keuze maakte. Wat mij betreft kan het nog wel iets sneller, daar hebben we ook al met hem over gesproken. Hij wil echt wel op zeker gaan. Wat mij betreft kan hij hem twee keer raken en dan tussen de linies spelen. Maar ik was tevreden over hem."

Ook middenvelder Branco van den Boomen kan volgens Steijn terugkijken op een prima debuut. "Hij straalt altijd uit dat hij de bal wil hebben, dat vind ik al heel fijn. Hij wil vooruit, geeft goede passes en is altijd in beweging. Er zaten wat heerlijke passes bij en er zaten wat passes bij die niet aankwamen, maar dat vind ik niet zo erg. Hij neemt risico in zijn spel en zijn ballen zijn bijna altijd vooruit."