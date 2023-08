Steijn laat voor het eerst van zich horen na aantijgingen Van Hooijdonk

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 06:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:17

Maurice Steijn heeft voor het eerst persoonlijk van zich laten horen na de aantijgingen van Pierre van Hooijdonk aan zijn adres. De analist van de NOS betichtte de Ajax-trainer ervan in zijn tijd bij NAC Breda 'duistere dealtjes met bevriende makelaars' te hebben gesloten. Steijn dreigde daarop even met een kort geding, maar dat werd voorkomen door een rectificatie van Van Hooijdonk.

"Langs deze weg wil ik eenmalig kort reageren op de gebeurtenissen van afgelopen week", vertelt Steijn in gesprek met De Telegraaf. "Ik ben afgelopen zondagavond, tijdens een uitzending van Studio Voetbal, vals beschuldigd door de heer Van Hooijdonk. Met zijn grensoverschrijdende gedrag heeft hij niet alleen mij beschadigd, maar ook mijn familie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Even leek de situatie uit te draaien op een kort geding, maar door een rectificatie van Van Hooijdonk, die zijn excuses aanbood aan Steijn, is dat van de baan. "De rectificatie die de heer Van Hooijdonk heeft gemaakt, is volkomen terecht", gaat Steijn verder. "Ik wil naast mijn familie en vrienden een ieder bedanken voor de steun die ik heb mogen ontvangen, in het bijzonder die van Ajax."

De uitspraken van Van Hooijdonk hebben wel gevolgen voor zijn carrière als analist. Woensdagmiddag maakte de NOS bekend dat de voormalig speler van onder meer Feyenoord en Vitesse voorlopig niet zal aanschuiven bij het voetbalpraatprogramma. Die beslissing is genomen na overleg tussen van Hooijdonk en de NOS.

De opgevoerde reden voor de aanstaande afwezigheid van Van Hooijdonk bij Studio Voetbal is een gebrek aan onderbouwing van de uitspraken die de voormalig spits deed over Ajax-trainer Steijn. "Uitgangspunt van de NOS is dat uitlatingen langs de lat van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid gelegd moeten kunnen worden. Daar ontbrak het aan."