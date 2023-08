Steijn is duidelijk over langverwachte transferprooi: ‘Die komt niet naar Ajax’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 23:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:26

Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt. De Amsterdammers gaan Mohammed Kudus zo goed als zeker kwijtraken, waarschijnlijk aan West Ham United, waardoor trainer Maurice Steijn een vervanger wil zien voor de Ghanees. Daar gaat het als het aan de oefenmeester ligt ook niet bij blijven. "We moeten ons nog wel op een aantal posities versterken." Eduard Spertsyan en Joshua Zirkzee komen in ieder geval niet naar Amsterdam.

Ajax boekte grotendeels dankzij Kudus, die een hattrick maakte, een 1-4 zege in de Europa League bij Ludogorets. Kudus gaf na afloop van het duel in Razgrad voor de camera van RTL 7 toe dat een vertrek aanstaande is. Ajax wil een vervanger voor de uitblinker van donderdagavond halen. "Ja, wij moeten ons nog wel op een aantal posities versterken", stelt Steijn op de vraag van Marcel Maijer of er een vervanger van Kudus komt. "Daar zijn we druk mee bezig."

Maurice Steijn vertelt dat Mohammed Kudus zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor Ajax ???? pic.twitter.com/zyX6NiYzKp — VTBL ? (@vtbl) August 24, 2023

"We hebben nog zeven dagen, dus dat wordt hard werken. Maar daar heb ik alle vertrouwen in." Steijn gaat ook in op de vraag van Meijer wat de status van Spertsyan is. De Armeen van FK Krasnodar leek lange tijd op weg naar Ajax, maar inmiddels lijkt er een streep door zijn naam te kunnen. "Nou ja, volgens mij is dat helemaal niet meer aan de orde. Volgens mij gaat dat niet meer gebeuren." Ook over Bologna-spits Zirkzee was de oefenmeester duidelijk. "Dat is volgens mij ook niet meer aan de orde, nee."

Ajax boekte tot tevredenheid van Steijn uiteindelijk een simpele zege in Bulgarije. "Je bent aan het bouwen met een nieuwe ploeg. Er zijn veel spelers vertrokken en er zijn veel nieuwe gezichten. Tijdens de voorbereiding heb je het patroon gezien dat we veel kansen creëerden en eigenlijk vrij makkelijk de doelpunten weggaven. Dat zag je ook in de eerste twee competitiewedstrijden, maar ik vind dat we daar vandaag een stap in hebben gezet. We waren effectief en we gaven ze niet zo makkelijk weg." De return in de Johan Cruijff ArenA vindt volgende week donderdag plaats.