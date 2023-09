Steijn: ‘Ik heb dat op internet gelezen, wat moet ik daarvan vinden?’

Woensdag, 20 september 2023 om 15:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:55

Maurice Steijn reageert woensdag op een persconferentie op het bericht dat technisch directeur Sven Mislintat intern bij Ajax steun heeft gezocht om hem te ontslaan. De td zou bij bij interim-algemeen directeur Jan van Halst zelfs hebben gesmeekt om het ontslag van de Haagse oefenmeester. Steijn is inmiddels van op de hoogte van de verhalen rondom Mislintat en zijn vermeende missie om hem de laan uit te sturen.

"Ik heb dat gisteren moeten lezen op het internet", merkt Steijn op tijdens het persmoment een dag voor het Europa League-duel van Ajax met Olympique Marseille van donderdag. "Wat moet ik daarvan vinden? Dan kom ik helemaal niet meer aan een goede nachtrust toe. Maar het leidt allemaal zoveel af, we zijn keihard aan het werk voor een mooi resultaat morgen (donderdag, red.)", verwijst de trainer naar de start van het Europese avontuur van het kwakkelende Ajax.

De aanhoudende onrust heeft geen invloed op het functioneren als hoofdtrainer, zo verzekert de strijdbare Steijn. "Het heeft nul invloed, dat heeft het ook nooit gehad. Ik heb als trainer weleens vaker in onrustige periodes moeten werken. Daar kan ik me gelukkig volledig van afsluiten. Ik heb ook niet het idee dat het binnen de staf of de spelersgroep heel erg leeft. Ik merk dat de spelers uitkijken naar de wedstrijd (tegen Marseille, red.) en de zure nasmaak van Twente van zich af willen spelen." Ajax verloor zondag met 3-1 in Enschede, de eerste nederlaag van het nog prille Eredivisie-seizoen.

Geen enkele spijt

Het is een allesbehalve voortvarende start in Amsterdam, maar tussentijds opstappen is nooit een optie geweest voor Steijn. "Ik heb een mooie club (Sparta Rotterdam, red.) achtergelaten voor een andere geweldige club. Dit is de grootste en mooiste club van Nederland. Ik ben trots op de jongens die keihard met elkaar aan de slag zijn gegaan, ondanks dat het nu wat tegenzit", aldus de Ajax-coach.