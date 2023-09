Steijn: ‘Hij is een ongelooflijk belangrijke speler, niet alleen aan de bal’

Vrijdag, 15 september 2023 om 17:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:38

Maurice Steijn kan zondag in de uitwedstrijd tegen FC Twente voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie beschikken over Steven Berghuis. De trainer van Ajax verklapt dat de 31-jarige linkspoot direct in de basis zal starten. "We hebben hem erg gemist", aldus Steijn vrijdagmiddag.

Berghuis liep aan het eind van vorig seizoen tegen een lange schorsing aan. In de laatste wedstrijd van het seizoen, tegen FC Twente (3-1 verlies), liep de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten tegen zijn vijfde gele kaart aan. Daarvoor werd hij automatisch één duel geschorst. Na afloop deelde Berghuis ook nog een klap uit aan een supporter, waarvoor hij twee wedstrijden schorsing kreeg opgelegd. Berghuis kwam dit seizoen al wel in actie in de dubbele ontmoeting met Ludogorets in de play-offs van de Europa League.

"Hij is een ongelooflijk belangrijke speler: niet alleen aan de bal, maar ook zonder bal, en in de kleedkamer", aldus Steijn. "Ik ben superblij dat hij er zondag bij is." Ajax heeft een zwaar programma: na de competitiewedstrijd bij Twente volgt de eerste groepswedstrijd van de Europa League, thuis tegen Olympique Marseille. Vervolgens speelt Ajax de Klassieker thuis tegen Feyenoord.

Ajax heeft na de zwakke competitiestart dringend behoefte aan goede resultaten. "We kijken echt van wedstrijd tot wedstrijd", zegt Steijn. "Die van zondag is de belangrijkste in mijn optiek, daarna wordt dat Marseille en vervolgens Feyenoord. Zo moeten we er ook naar kijken. We gaan geen mensen sparen, daarvoor zijn we niet in de positie. Elke wedstrijd starten we met de sterkste elf."