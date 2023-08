Steijn: ‘Het ziet ernaar uit dat het rondkomt, maar dan moet er nóg iemand bij’

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 20:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Maurice Steijn gaat ervan uit dat Josip Sutalo op korte termijn bij Ajax tekent. De trainer van Ajax gaf voorafgaand aan de openingswedstrijd van zijn team in de Eredivisie tegen Heracles Almelo te kennen dat er meer aankopen nodig zijn. "Daar moet nog wel iemand bij", aldus Steijn tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

Ajax is zo goed als akkoord met Dinamo Zagreb over de rechtsbenige centrumverdediger Sutalo, die ongeveer 25 miljoen euro zal kosten. "Het is nog niet rond, maar het gaat de goede kant op. Het ziet ernaar uit dat het rond gaat komen, laat ik het maar zo zeggen." Daar zal het niet bij blijven, want Ajax probeert met VfB Stuttgart-speler Hiroki Ito ook een linksbenige centrumverdediger aan te trekken. "We zijn daar nogal mager bezet, centraal achterin. Daar moet nog wel iemand bij. Daar zijn we naar op zoek. Ik hoop dat het gaat lukken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Steijn kiest voor een vernieuwd middenveld bij Ajax. "Kenneth Taylor is op papier de nummer 10. Het is niet een echte 10, maar hij moet in de ruimtes komen, net als Branco van den Boomen", legt Steijn uit. "Wat we vooral willen is heel veel beweging voorwaarts, waarbij Benjamin Tahirovic eigenlijk de enige echte controleur is in het elftal."

Mohammed Kudus is ondanks hardnekkige geruchten nog niet naar Brighton & Hove Albion en staat in de basis als hangende rechtsbuiten. "We hebben geen discussie over wel of niet meespelen gehad. Hij heeft gewoon de hele week getraind. Hij is gewoon speler van Ajax. Er is geen transfer. Ik heb dat niet met hem besproken. Ik stel hem op en hij moet gewoon zijn werk doen."

Jakov Medic debuteert centraal achterin. De Kroatische centrumverdediger kwam over van FC St. Pauli. Kraay junior vraagt of Medic kan 'voetballen'. "Het is wel handig als hij ook een beetje kan voetballen, hè", lacht Steijn. "Een verdediger die de bal naar de goede kleur speelt als wij opbouwen. Nee, dat kan hij. Het is een grote, imposante verdediger, die vooral sterk is in het verdedigen zelf. Wij hebben van hem gezien dat hij ook gewoon in durft te dribbelen en ballen durft in te spelen. Hij houdt het simpel, en dat is soms ook wel lekker hoor."

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Van den Boomen, Taylor, Tahirovic; Kudus, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Bakboord, Sonnenberg, Hoogma, Willems; De Keersmaecker, Ouahim, Engels; Hansson, Hornkamp, Nankishi.