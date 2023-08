Steijn hard: ‘Hij is twee keer gestart, twee keer vond ik het niet overtuigend’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 19:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:47

Maurice Steijn is niet tevreden over de eerste twee optredens van Anass Salah-Eddine dit seizoen. De linksback van Ajax wordt donderdagavond in de play-offs van de Europa League op bezoek bij Ludogorets gepasseerd, waardoor Owen Wijndal de kans krijgt. "Salah-Eddine is twee keer begonnen, twee keer vond ik het niet overtuigend", zegt Steijn voor de camera bij RTL 7. De wedstrijd is vanaf 20:00 uur op die zender te zien.

Ook op het middenveld zijn er wijzigingen: Kenneth Taylor speelt controlerend, wat ten koste gaat van Branco van den Boomen. "Ik denk dat Taylor die positie vandaag iets beter kan invullen. Zij spelen met twee 10'en. Ik denk dat we deze wedstrijd met Taylor wat meer in balans zijn." Steven Berghuis, die in de competitie nog geschorst is, start in Bulgarije in de basis.

Voor Steijn is het opstellen van Berghuis een no-brainer. "Ik zie de competities los van elkaar. We moeten doorkomen in dit toernooi. Als ik dan de beschikking heb over een van mijn beste spelers, dan stel ik hem uiteraard op, ongeacht of hij in de competitie geschorst is." Mohammed Kudus lijkt heel dicht bij een transfer naar West Ham United, maar start opnieuw in de basis. "Hij speelt gewoon. Wat er morgen gebeurt, zien we morgen wel."

Steijn weet wat hij ongeveer kan verwachten van de Bulgaarse tegenstander. "Ludogorets is een goede ploeg, met veel snelheid voorin. Daar moeten we op beducht zijn. Ik vind dat we moeten winnen, Ajax zijnde en met het materiaal dat wij hebben. Dat zeg ik met veel respect voor Ludogorets, maar ik heb veel vertrouwen in de elf die ik opstel en degenen die erin kunnen komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij het tweeluik gaan winnen."

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Wijndal; Taylor, Berghuis, Tahirovic; Kudus, Brobbey, Bergwijn.