Steijn gaat met deze elf Ajacieden op jacht naar drie punten in Athene

Donderdag, 5 oktober 2023 om 07:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:44

Na de remise in de Johan Cruijff ArenA tegen Olympique Marseille (3-3) staat Ajax voor de tweede test in de Europa League-groepsfase. De Amsterdammers nemen het in Griekenland op tegen AEK Athene, de kampioen van de Super League 2022/23. Maurice Steijn verklapte op de persconferentie al wie er aan de aftrap zullen verschijnen. Alleen Benjamin Tahirovic maakt zijn intrede.

Tahirovic had juist tegen Marseille zijn plek verspeeld. De middenvelder grossierde in foute passes en werd bij rust vervangen door Silvano Vos. Laatstgenoemde viel sterk in, maar moest in de slotfase van het veld met een tweede gele prent. Steijn is daardoor genoodzaakt in te grijpen.

Waar Vos nu ook in de Eredivisie het vertrouwen krijgt, neemt Tahirovic zijn plek in als controleur. De Bosniër zal vergezeld worden door Kenneth Taylor en Steven Berghuis op het middenveld. Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Carlos Forbs vormen zoals tegen RKC Waalwijk (2-3 voorsprong, na 85 minuten gestaakt) het aanvalstrio. Ook in de defensie vinden geen wijzigingen plaats.

Dat betekent dat Gastón Ávila wederom als linker centrale verdediger zal starten. Jorrel Hato krijgt op linksback de voorkeur boven zomeraanwinst Borna Sosa. Steijn vond dat tegen RKC 'redelijk goed gaan', vertelde hij. "Al vind ik ook dat het nog niet goed genoeg is en dat we beter en stabieler moeten zijn. We mogen niet bij elke voorzet en tegenaanval onzeker zijn en moeten meer uitstralen."

Jay Gorter, Devyne Rensch en Josip Sutalo maken de Amsterdamse opstelling compleet. Met name laatstgenoemde krijgt de laatste weken veel kritiek te verduren. De Kroaat zou 'een onzekere indruk' maken, iets wat RKC-spits Michiel Kramer al bevestigde. "Die Sutalo... hij maakte de rest gewoon onzeker", sprak Kramer onlangs bij Veronica Offside.

Nordin Amrabat, speler van AEK, vreest het weerzien met Sutalo echter. De oud-Eredivisionist stond in de voorronde van de Champions League (tegen Dinamo Zagreb, 4-3 voor AEK over twee wedstrijen) al tegenover de mandekker. "Sutalo speelde tegen ons twee keer als een baas. Schrijf dat maar op. Onze aanvaller Levi Garcia is niet de makkelijkste om tegen te spelen", aldus Amrabat tegenover Ajax Life.

AEK, koploper in Groep B

AEK baarde twee weken geleden opzien door in Engeland Brighton & Hove Albion met 2-3 over de knie te leggen. Daarom gaat de ploeg van Matías Almeyda na één speelronde aan kop in Groep B. Naast Amrabat staat ook oud-Eredivisie-spits Tom van Weert onder contract bij AEK. Het duel wordt om 18.45 uur afgetrapt en is te zien op Veronica en ESPN 2.