Maurice Steijn: 'Of ik volgend seizoen nog trainer ben van Sparta? Dat weet ik...'

Maurice Steijn weet nog niet of hij ook volgend seizoen voor de groep staat bij Sparta Rotterdam. De eerder dit seizoen ingestapte hoofdtrainer richt zich voorlopig alleen op handhaving in de Eredivisie. Sparta staat momenteel vier punten boven de gevreesde zestiende plaats.

Steijn, wiens contract over enkele maanden afloopt, sprak onlangs al met het bestuur over een eventuele verlenging van de samenwerking. ''Toen hebben we besloten eerst eens te kijken hoe de rest van het seizoen verloopt'', zo klinkt het vrijdag in gesprek met Rijnmond.

''We zullen daar nog een beslissing over nemen, maar ik ben er voor mezelf nog niet uit'', aldus Steijn, bezig aan zijn tweede periode bij Sparta. ''Ik wil gewoon dadelijk rustig bekijken waar ik het beste gevoel bij heb en welke plannen me het meest liggen. Dan neem ik er daarna een beslissing over.''

Sparta vecht voor lijfsbehoud en beleeft spannende tijden in de Eredivisie. Desondanks ervaart Steijn geen extra stress op Het Kasteel. ''Ik heb het heel erg naar mijn zin, dat is in ieder geval geen issue.''

Voor nu geldt alleen het thuisduel van zondag met NEC, dat slechts twee punten meer verzamelde dan Sparta. ''Het ligt nog heel dicht bij elkaar. We kijken nog helemaal niet omhoog, het belangrijkste is dat we weg blijven van de onderste drie plekken. Alles beter is mooi meegenomen.''

Steijn kijkt uit naar het weerzien met Vito van Crooij. De aanvaller van NEC had een belangrijk aandeel in het succes van Sparta in het seizoen 2022/23, toen de Rotterdammers op een knappe zesde plaats eindigden in de Eredivisie.

''Ik heb zo'n zes jaar met hem samengewerkt. Die tijd is heel fijn en vruchtbaar geweest. Hij is onder mij altijd heel belangrijk geweest. Ik vond hem altijd een voorbeeld in fitheid. En hij zeurde nooit, je kon altijd op hem rekenen. Ik ben heel blij met deze groep, maar zo'n speler wil je er altijd bij hebben'', aldus de Sparta-coach.