Steijn doorbreekt zwijgen over Ajax: ‘We wilden Isco, De Vrij, Pavlidis...'

Maurice Steijn heeft op slag van de jaarwisseling het zwijgen doorbroken over zijn dramatisch verlopen tijd bij Ajax. In een groot interview met De Telegraaf vertelt de oefenmeester (50) onder meer over de samenwerking met Sven Mislintat, die hem bij hun ontmoeting leugens bleek voor te houden. "We gingen het samen doen, zei hij in mei bij mij thuis. Maar in de praktijk was het al snel ieder voor zijn eigen."

Halverwege juni werd bekend dat Steijn het roer over zou nemen bij Ajax. De Haagse trainer zou de opvolger worden van John Heitinga, de interim-coach die na circa vierenhalve maand een stap terug moest doen en uiteindelijk helemaal bij de club vertrok. Steijn had erg veel zin in zijn nieuwe avontuur, vooral omdat Mislintat zich zo goed in hem verdiept had. "Dat bleek tijdens onze eerste ontmoeting."

Die geschiedde bij Steijn thuis in Den Haag, waar de directeur voetbalzaken bepleitte 'het samen te willen gaan doen'. "Maar in de praktijk was het al snel voor zijn eigen." Dat bleek uit de gebeurtenissen op transfergebied, waar de Mislintat Steijns suggesties voor aankopen continu in de wind sloeg.

Steijn somt op: "We droegen ex-Ajacieden, zoals Noa Lang, Nicolás Tagliafico, Justin Kluivert en Sergiño Dest aan. En we kwamen met Stefan de Vrij als Nederlands international, die Jorrel Hato bij de hand kon nemen. Voor Jerdy Schouten zagen we eenzelfde rol bij Kenneth Taylor en Silvano Vos, zoals Lasse Schöne indertijd Frenkie de Jong wegwijs maakte en Daley Blind de leermeester was van Matthijs de Ligt."

"Vangelis Pavlidis brachten we in als spits naast Brian Brobbey. Mislintat opteerde voor Joshua Zirkzee, maar we hadden met Brobbey al een toptalent in huis en zochten juist naar ervaring. Dat hadden die vele jonge Ajax-talenten, die het geraamte moesten vormen voor het nieuwe Ajax nodig. Het was ook de reden waarom ik enthousiast was over de bij ons aangeboden Isco."

Als laatst noemt Steijn Hakim Ziyech én Nick Olij, met wie de keuzeheer bij Sparta Rotterdam – zijn vorige club – samenwerkte. Mislintat vaarde echter zijn eigen koers. "Zonder dat hij het hard uitsprak: Mislintat bleef weg bij voormalig Ajacieden en Nederlanders. Voor die spelers had hij altijd zijn argumenten klaar om ze niet te halen. Zo kon De Vrij, laatst nog uitblinker bij Oranje, niet met ruimte in zijn rug spelen. Terwijl Pavlidis geen optie was omdat AZ altijd moeilijk deed tijdens transferonderhandelingen."

Gescheiden werelden

Steijn probeerde vertrouwen in Mislintat te houden, maar kreeg al snel het gevoel dat de Duitser hem naar de club had gehaald om ongestoord zijn gang te kunnen gaan op de transfermarkt. "Wij als staf hadden volgens hem geen verstand van het samenstellen van een selectie en hoefden ons daar niet mee te bemoeien. Voor het eerst dacht ik: hier ben ik niet op mijn plaats."

Ondanks dat Mislintat zich niet bemoeide met de tactiek en opstelling van Steijn. "Hij heeft er zelfs nooit naar gevraagd. Voor mij niet normaal, maar hij beschouwde dat als volledig gescheiden werelden. Die twee werelden zijn bij Ajax nooit tot elkaar gekomen. Mijn kracht als trainer komt met het communiceren met spelers, met korte lijntjes naar de voetbal– en algemeen directeur."

Uiteindelijk kreeg Mislintat op 24 september de zak, een maand voordat Steijn en Ajax uit elkaar gingen. Steijn stond toen, na de slechtste seizoenstart ooit van de Amsterdammers, voorlaatste met slechts vijf punten uit zeven duels. Ajax werd daarna zelfs nog even hekkensluiter, maar is onder John van 't Schip inmiddels opgeklommen naar de vijfde plaats op de Eredivisie-ranglijst.



