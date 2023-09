Steijn distantieert zich verder van Mislintat: ‘Hij heeft andere keuzes gemaakt’

Maurice Steijn distantieert zich meer en meer van Sven Mislintat. De trainer van Ajax benadrukt op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) meermaals dat het overgrote deel van de aankopen niet uit zijn koker komt. "Hoeveel wel? Niet nul, maar wel weinig", zegt Steijn.

Directeur voetbalzaken Mislintat beloofde bij zijn aanstelling om hoofdcoach Steijn te betrekken in het aankoopbeleid, maar de Duitser ging deze zomer toch voornamelijk zijn eigen weg. "Wij hebben intern gaandeweg de voorbereiding heel duidelijk de afspraak met elkaar gemaakt dat Sven verantwoordelijk is voor de spelers en dat ik aangeef welke posities we moeten hebben", aldus Steijn. "Dat is wat het is."

Steijn moet het doen met de twaalf aankopen die Mislintat hem voorschotelde. "Hij is met alle spelers aangekomen, maar met een speler als Josip Sutalo kan ik natuurlijk heel goed leven", zegt Steijn. "Wij hebben als staf onze ideeën neergelegd, alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt." Het liep zondagmiddag van geen kant bij Ajax, dat nog van geluk mocht spreken met een punt in Sittard.

De coach van Ajax weigert zijn elftal af te vallen. "Ik vind het heel lastig om na een wedstrijd op een persconferentie kritisch te zijn op spelers. Ik doe dat een-op-een met de speler. Maar als ik er één speler positief uit mag halen dan is dat Sutalo geweest. Ik denk dat je heel duidelijk kunt zien dat hij het Ajax-niveau heeft waar we naartoe willen. Ik heb hem ook aanvoerder gemaakt. Je ziet, zonder op namen in te gaan, dat een aantal jongens nog onwennig is. Ze hebben nog nauwelijks met elkaar gespeeld. Gisteren hebben we het heel kort even kunnen neerzetten (op de training, red.). Je moet vier spelers laten debuteren in de basis. Ik denk dat dat genoeg zegt over de hele wedstrijd."

De reactie van Mislintat na Fortuna Sittard - Ajax

Zelf houdt Mislintat alle vertrouwen in zijn twaalf aankopen, zo vertelde de directeur van Ajax zondag tegenover De Telegraaf. "Er was zó veel te repareren. We zijn competitiever dan vorig jaar, omdat de selectie veel meer uitgebalanceerd is", aldus de Duitser. "Het is niet fair naar Maurice Steijn toe te verwachten dat alles in één keer op zijn plaats valt, omdat we met Jurriën Timber, Dusan Tadic, Edson Álvarez en Mohammed Kudus topspelers zijn kwijtgeraakt. Het is tricky, want we zien het beste van dit team niet in de komende drie, zes of negen weken. We hebben een zaadje geplant en moeten dat nu zon en water geven. Maar onze ambitie is dezelfde als altijd: de titel winnen."