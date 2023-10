Steijn concludeert uit moment in minuut 93: ‘Mijn positie bij Ajax is houdbaar’

Zondag, 8 oktober 2023 om 17:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:10

Maurice Steijn noemt de situatie bij Ajax 'heel triest', maar de trainer van Ajax wil na de nederlaag tegen AZ (1-2) van geen wijken weten. Steijn ziet voldoende perspectief om door te gaan en voelt ook steun vanuit de spelersgroep. "Ik zag bijvoorbeeld Bergwijn op het allerlaatst nog een sprint maken om te verdedigen. Dat geeft aan dat de spirit nog steeds in het elftal zit", aldus Steijn bij ESPN.

Ajax maakte in eigen huis opnieuw een belabberde indruk. "Veel dingen die afgesproken waren heb ik vandaag niet gezien, zo realistisch moet je zijn", zegt Steijn. "We begonnen aardig en ik zag frisheid in de ploeg, maar er zijn dingen die heel moeizaam gaan. Daar train je op, maar je ziet het te weinig terug op het veld, dus we zullen erop moeten blijven hameren."

AZ scoorde via Vangelis Pavlidis en Dani de Wit, maar had veel meer doelpunten kunnen maken in de Johan Cruijff ArenA. "Bijvoorbeeld het volgen van je tegenstander in de zestien, een standaardding dat altijd geldt, dat hebben we ook niet goed gedaan bij de tegendoelpunten", aldus Steijn. "Het gaat ook om momenten herkennen dat je de pass even niet kan geven. Dan zie je ook dat er een bepaalde jeugdigheid in de ploeg zit."

Bergwijn sprintte in blessuretijd van de tweede helft helemaal terug om de bal te onderscheppen.

Ajax staat zestiende en beleeft nu officieel zijn slechtste competitiestart aller tijden. "Een nieuw dieptepunt? Ja, als je wederom verliest... We hadden onze momenten tegen RKC Waalwijk en momenten uit het duel met AEK Athene. We wilden dat een vervolg geven, maar dat is niet gelukt. Dan is dit heel triest."

Het lijkt Ajax te ontbreken aan leiderstypes, maar Steijn ziet die wel degelijk. "Dat is Bergwijn, maar ook Branco (Van den Boomen, red.), dat is een speler die je inbrengt om de ploeg neer te zetten. Voor de rest hebben ze het vooral ook heel moeilijk met zichzelf. Ik probeer daar een bepaalde rust in te brengen bij de jongens, maar dat is een proces dat langzaam gaat."

De supporters lieten hier en daar hun onvrede blijken met fluitconcerten, maar zorgen niet voor grote chaos. 'Ik hoop dat ze vertrouwen blijven houden in ons geheel", zegt Steijn. "Ik snap het helemaal, want ik vind dat ze elke wedstrijd, ook in Athene, en ook nu weer, achter de ploeg blijven staan. We bieden ze heel weinig, maar ze verdienen een ongelooflijk compliment. Wij zullen keihard met elkaar knokken om het beter te doen. We zien een elftal dat het zwaar heeft. We hadden een beetje de weg omhoog gevonden en dan gebeurt dit."

Steijn krijgt de vraag of zijn positie nog houdbaar is. "Ik vind van wel. De synergie in de spelersgroep is gewoon goed. Ik zag bijvoorbeeld Bergwijn op het allerlaatst nog een sprint maken om te verdedigen. Dat geeft aan dat de spirit nog steeds in het elftal zit en dat geeft mij vertrouwen."