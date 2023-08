Steijn benoemt vier Ajacieden die hem teleurstelden: ‘Dat was gewoon niet goed’

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 19:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:38

Maurice Steijn is teleurgesteld met het eerste puntenverlies van het seizoen met Ajax. De trainer verscheen na afloop van het duel met Excelsior (2-2) voor de camera bij ESPN en legde de vinger op de zere plek: de opbouw van de vier verdedigers werd niet volgens afspraak uitgevoerd. Daarnaast gaf Ajax de doelpunten volgens Steijn te makkelijk weg, terwijl de Amsterdammers zelf juist te slordig omsprongen met de mogelijkheden.

"Teleurstelling is natuurlijk wat in je opkomt", zegt Steijn als hem gevraagd wordt om een eerste reactie. "Je wil meespelen om de titel en je verliest onnodig twee punten. Het is een beetje een terugkerend patroon dat wij heel veel kansen missen en de doelpunten zelf te makkelijk weggeven. Ondanks dat we veel kansen missen, vind ik dat we veel zakelijker moeten verdedigen. Dan win je met 0-2."

Excelsior sproeide het kunstgrasveld in het Van Donge & De Roo Stadion, maar dat effect is bij een volle zon na een minuut of tien uitgewerkt. Ajax had op het stroeve kunstgras moeite om het spel te versnellen en dat lag volgens Steijn voor een groot deel aan de defensie. "Als je tegen Excelsior speelt, moet je veel hoger tempo spelen. Die laatste vier bij ons hebben elke keer drie, vier handelingen nodig gehad om van kant te wisselen. Dan krijg je Steven Bergwijn, Mohammed Kudus en Carlos Forbs niet in de een-tegen-een. In dat opzicht hebben we het niet goed gedaan."

Brian Brobbey scoorde voor rust, maar had dat in de tweede helft opnieuw moeten doen bij een gigantische kopkans. Brobbey stuurde de bal in totale vrijheid naast het doel. "Met zulke kansen moet het rendement omhoog. Daar is hij zichzelf ook van bewust", zegt Steijn. Verslaggever Vincent Schildkamp zegt dat Brobbey voor de camera weinig spraakzaam is en vraagt of dat intern bij Ajax anders is. "Hij is een introverte jongen. We zijn natuurlijk constant met hem bezig. We hebben gisteren met hem besproken in welke hoek de meeste kansen liggen tegen deze doelman. En dat deed hij ook. We hebben erop getraind gisteren en de 0-1 maakt hij ook op die manier. Hij is leergierig en wil hard werken. Hij is gewoon een beetje ongelukkig in de afwerking."