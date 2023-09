Steijn benoemt na zwak optreden Ajax tóch nog veelzeggend lichtpuntje

Zondag, 3 september 2023 om 17:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:46

Ajax wist zondagmiddag voor de tweede competitiewedstrijd op rij niet te winnen. Trainer Maurice Steijn kon na het teleurstellende resultaat tegen Fortuna Sittard (0-0) toch nog één lichtpuntje benoemen. Jay Gorter, die de nul wist te houden en verkozen werd tot Man van de Wedstrijd, kon Steijn als een van de weinigen wel bekoren.

Steijn komt voor de camera van ESPN met een pijnlijke conclusie. “Er is nog een hoop werk te doen. Het is duidelijk dat dit elftal nog niet op elkaar is ingespeeld. Gisteren (zaterdag, red.) kregen we pas de bevestiging dat enkele spelers mee mochten doen. Zij hebben nog niet met elkaar kunnen trainen. De tijd zal leren of er genoeg kwaliteit is.” De 49-jarige oefenmeester vindt het lastig om hier na het duel met Fortuna al over te oordelen. “Er zijn enkele spelers die niet gelukkig speelden vandaag. Dat heeft ook met de samenstelling en nog niet lang met elkaar spelen te maken, dus ik wil daar niet gelijk al conclusies aan verbinden vandaag.”

Steijn zag zijn ploeg tegen Fortuna maar liefst 88 verkeerde passes versturen. “Daar begint het natuurlijk mee, als jij niet zuiver passt en zelfs de meest simpele dingen nog niet goed gaan, dan weet je dat er nog heel veel werk te verrichten is. De Amsterdammers schoten midweeks tegen Ludogorets (0-1 verlies) geen enkele keer op doel en kwamen ook in Sittard amper tot gecreëerde kansen. De enige speler die gevaar wist te stichten was de na 62 minuten gewisselde Brian Brobbey.

“Brian was wat ongelukkig, hij heeft dit seizoen al twee keer een buitenspelgoal gemaakt", geeft Steijn aan. "Ik ben ook voorzichtig met hem. Brian heeft tegen Ludogorets negentig minuten gemaakt en nu zo’n 65 minuten. Hij had vorige week al te kampen met wat hamstringklachten, dus ik ben zuinig op hem. Of ik nog een lichtpunt heb gezien? Jay Gorter, die heeft de nul gehouden.”