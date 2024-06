De Vrij staat voor confrontatie met goede vriend: ‘Wordt een leuke ontmoeting’

Stefan de Vrij speelt tijdens Nederland - Oostenrijk tegen een goede vriend: ‘Wordt een leuke ontmoeting’

Voor Oranje-verdediger Stefan de Vrij is het EK-duel met Oostenrijk extra bijzonder. De 32-jarige mandekker uit Ouderkerk aan den IJssel gaat mogelijk duels uitvechten met Marko Arnautovic. De Vrij heeft een goede band met de 35-jarige spits. In het afgelopen seizoen werd het duo Italiaans landskampioen bij Inter.

De Vrij miste dit EK nog geen minuut namens Nederland. Arnautovic deed in de eerste twee groepswedstrijden van Oostenrijk respectievelijk 32 en 81 minuten mee. Tegen Polen was de routinier trefzeker.

De Vrij kijkt uit naar de duels met Arnautovic, zo zegt de verdediger maandagavond tijdens het persmoment van het Nederlands elftal. “Dat wordt een hele leuke ontmoeting, omdat ik ook een erg goede band met hem heb. Hij spreekt ook goed Nederlands. Dat zal een heel leuk weerzien zijn.”

Nederland is klaar voor Oostenrijk, zo stelt De Vrij. “We hebben goed naar Oostenrijk gekeken en we zien dat ze met heel veel intensiteit en pressing spelen. Daar hebben we over gesproken en daar zijn we goed op voorbereid.”

Ook bondscoach Ronald Koeman scheen zijn licht op de aanstaande opponent. “We weten dat het een zware wedstrijd wordt, omdat Oostenrijk zeker niet te onderschatten is. Zeker door de manier waarop ze spelen. Hoe ze een tegenstander onder druk proberen te zetten. We zullen heel scherp in ons balbezit moeten zijn en de juiste keuzes moeten maken.”

Ralf Rangnick

Eerder op de maandag sprak Ralf Rangnick, bondscoach van Oostenrijk, over het treffen met Nederland in Berlijn. De voormalig trainer van onder meer Schalke 04, RB Leipzig en Manchester United gaat vol voor de overwinning. “Wij hebben niet een ploeg die erop gericht is om op een gelijkspel te spelen. Het liefst eindig ik als eerste, maar dan moet Frankrijk ook niet winnen.”

Rangnick verwacht een spannend duel in het Olympiastadion. “De Nederlanders spelen zoals Nederlanders altijd spelen. Sinds de tijd van Johan Cruijff zijn ze al op zoek naar speelse oplossingen. We hebben dinsdag een absolute topprestatie nodig om te winnen, want Nederland is individueel net zo goed als Frankrijk.” Rangnick kan tegen Oranje geen beroep doen op de geblesseerde Gernot Trauner.

