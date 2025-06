Stefan de Vrij en Denzel Dumfries reageren op vertrek van Simone Inzaghi bij Inter

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, die op Instagram afscheid nemen van Simone Inzaghi.

Dinsdagavond werd bekend dat de 49-jarige trainer vertrekt bij Inter. Inzaghi is volgens Fabrizio Romano op weg naar Al-Hilal, waar hij een tweejarig contract gaat tekenen en 26 miljoen euro netto per seizoen gaat verdienen.

De Vrij laat woensdag op Instagram van zich horen. “Bedankt, trainer, voor deze intense jaren die we hebben gedeeld. We zullen de weg die we samen hebben afgelegd nooit vergeten: de overwinningen, trofeeën, maar ook de moeilijkste momenten, die we altijd hebben doorstaan met eenheid en teamgeest. Dank aan u en al uw medewerkers. Veel succes met wat komen gaat!”

Ook Dumfries zegt vaarwel tegen Inzaghi. “Trainer en de rest van de staf: het zijn vier fantastische jaren geweest waarin we veel successen hebben behaald, maar we bovenal zijn gegroeid als familie. Vanaf de eerste dag voelden we ons thuis. Jullie zijn allemaal fantastisch.”