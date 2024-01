Statistieken en standen tijdelijk deels onbeschikbaar op Voetbalzone

Eerder deze maand is Footballco, het moederbedrijf van Voetbalzone, overgestapt op een nieuwe dataleverancier. Hierdoor zijn op onze website en app een deel van de statistieken tijdelijk niet beschikbaar. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit op te lossen, zodat er weer optimaal gebruik gemaakt kan worden van alle faciliteiten.

Bij het maken van verbeteringen in de techniek achter Voetbalzone, gaat helaas wel eens wat mis. Zo waren er wat problemen met Live Meepraten. Dit is inmiddels grotendeels opgelost voor de app, maar er zijn nog wat aanpassingen nodig voordat alle duels weer beschikbaar zijn op de website. We zijn ons bewust dat dit een belangrijke functionaliteit is voor onze leden en er wordt prioriteit gegeven aan een volledige oplossing. Hetzelfde geldt voor de correcte weergave van opstellingen en standen.

Mochten er andere technische of inhoudelijke zaken zijn die je kenbaar wilt maken, dan kun je contact met de redactie zoeken door een bericht te sturen aan het account 'Voetbalzone', gebruik te maken van het contactformulier of te mailen naar editors(at)voetbalzone.nl. Voor alles omtrent accounts en reacties staan onze moderators, bestaande uit een groep enthousiaste gebruikers, je graag te woord via het account 'Moderators'. Ons streven is om binnen 72 uur te reageren op vragen en opmerkingen.

Tot slot bedanken we je graag voor je trouwe bezoek. Zonder jou geen Voetbalzone!

