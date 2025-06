Statement van Peter Bosz? PSV maakt rugnummer Nick Olij bekend

Nick Olij is officieel doelman van PSV. De Eindhovenaren maken via de clubwebsite bekend dat de 29-jarige doelman voor vier seizoenen getekend heeft. Olij gaat spelen met rugnummer 1.

Technisch directeur Earnest Stewart komt aan het woord. “Met Nick halen we een uitstekende optie voor de plek onder de lat. Hij is heel sterk in het meevoetballen en past heel goed bij de spelfilosofie die wij en onze trainer voorstaan.”

PSV schrijft, logischerwijs, niets over de rol die Olij krijgt. De regerend landskampioen hoopt naar verluidt ook Daniel Peretz (Bayern München) te strikken.

Ook Olij zelf reageert op zijn transfer. “Een droom is werkelijkheid geworden. Ik heb uitgekeken naar deze dag dat ik mijn handtekening kon zetten. Na Sparta-PSV kreeg ik te horen dat de club er serieus werk van wilde gaan maken.”

“Daarna heb ik nog met de trainer gesproken over wat mijn aandeel kan zijn, over de manier van spelen. Dat gaf een goed gevoel. We beginnen op nul, dat hoort bij een topclub als PSV. Aan mij de taak om te laten zien dat ik in het elftal pas”, aldus Olij.

Olij had bij Sparta een ontsnappingsclausule in zijn contract staan, waardoor PSV hem voor 3 miljoen euro overneemt. De Haarlemmer was jarenlang een dragende kracht op Het Kasteel.

Olij is momenteel derde doelman van het Nederlands elftal. Daardoor kent hij nieuwe teamgenoten als Jerdy Schouten, Joey Veerman en Noa Lang al goed.