Staking nummer vijf: Volendam neemt tijdens onderbreking meteen maatregelen

Zaterdag, 13 mei 2023 om 19:43 • Guy Habets • Laatste update: 19:57

De wedstrijd tussen FC Volendam en Sparta Rotterdam is, net als vier andere wedstrijden dit weekend in het Nederlandse betaalde voetbal, tijdelijk gestaakt. Na de gelijkmaker van de thuisploeg werd er een plastic beker op het veld gegooid en zag de scheidsrechter geen andere mogelijkheid dan de wedstrijd te onderbreken. Volendam nam tijdens de ingelaste pauze meteen maatregelen.

Aanwezige stewards hesen namelijk meteen netten op voor de Hekside, het vak met fanatieke supporters van Volendam, en achter beide doelen. Op die manier wil de club koste wat het kost voorkomen dat er nog een keer iets op het veld wordt gegooid en de wedstrijd definitief wordt gestaakt. Het Andere Oranje hoopt zich direct te kunnen handhaven en een wedstrijd inhalen zonder publiek past niet in dat plaatje.

Stewards spannen netten achter het doel en voor de Hekside.

Vlak voor het stilleggen van de wedstrijd had Xavier Mbuyamba net voor de 1-1 gezorgd. Hij kopte een loepzuivere hoekschop van Carel Eiting tegen de touwen. Sparta was in de zesde minuut op voorsprong gekomen via Koki Saito, die van dichtbij vrij kon inschieten. De Japanner scoorde in de eerste minuut ook al, maar deed dat toen uit buitenspelpositie. Er wordt na het hervatten van de wedstrijd nog acht minuten gespeeld tot aan de rust.