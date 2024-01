Staflid Ajax dringt bij Van ‘t Schip aan op wissel: ‘Je moet hem eruit halen’

Josip Sutalo is geblesseerd geraakt aan zijn kuit, zo vertelt John van ‘t Schip na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles (2-3) voor de camera van ESPN. De centrumverdediger werd halverwege de wedstrijd al naar de kant gehaald en daarmee volgde de trainer het dringende advies van de clubdokter op. Verder komt Van ‘t Schip met een update over de medische status van de rest van de selectie.

Bij een 1-2 ruststand bleef Sutalo plotseling achter in de kleedkamer, en hij werd vervangen door Jakov Medic. Achteraf maakt de coach van de Amsterdammers bekend wat de reden is voor de onverwachte wissel.

“Sutalo heeft last van zijn kuit”, vertelt Van ‘t Schip. “We moesten hem met name uit voorzorg wisselen, voordat het waarschijnlijk erger zou worden. Het is even afwachten hoe hij eruit gaat komen. De dokter zei dat we hem er beter af konden halen.”

Het is mogelijk een harde klap voor Van ‘t Schip, die ook nog altijd niet kan beschikken over een groot aantal middenvelders. Desgevraagd komt de coach op de persconferentie na afloop met een korte update.

“Het is lastig te zeggen wanneer die andere jongens terugkeren. Als je iets zegt, dan kan het ook zijn dat ze weer een terugval krijgen. Dus daar wil ik niet te veel over zeggen.”

“Ik weet bijvoorbeeld wel dat Sivert Mannsverk deze week weer aansluit, maar ik weet niet in hoeverre hij al mee kan gaan trainen. Branco van den Boomen is nog niet zo ver en Silvano Vos is wél weer op de weg terug.”

“Volgende week kunnen we zeker nog niet rekenen op die drie nummers zes, maar hopelijk kunnen we die week erna weer beroep doen op één van die drie spelers. Branco is nog wel echt twee tot drie weken weg voordat hij weer een beetje kan gaan trainen.”

