Leden van Duitse technische staf baren opzien door titelsong kinderserie keihard af te spelen

De technische staf van Duitsland heeft de afgelopen dagen extreme maatregelen genomen om het lekken van tactieken voor de kwartfinale op het EK tegen Spanje tegen te gaan.

Duitsland steekt als gastland in goede vorm op het eindtoernooi. In de groepsfase werd er gewonnen van Schotland (5-1) en Hongarije (2-0), waarna de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann in de achtste finales ook met 2-0 te sterk was voor Denemarken.

Duitsland heeft serieuze maatregelen genomen om te voorkomen dat de tactieken voor de kraker tegen Spanje voortijdig op straat komen te liggen, zo schrijft BILD.

Trainingssessies vonden de afgelopen dagen plaats op de adidas World of Sports campus in Herzogenaurach. Om pottenkijkers buiten de deur te houden werden er twee grote hekken met zwart zeil neergezet zodat de trainingen ook echt besloten bleven.

Het trainingskamp werd ook omringd door politie te paard om te voorkomen dat tactische besprekingen werden afgeluisterd. BILD claimt daarnaast dat leden van de technische staf van Duitsland harde muziek op hun telefoon afspeelden, waardoor spionnen of voorbijgangers hen niet konden afluisteren. Ze speelden naar verluidt de titelsong van de Duitse kinderserie ‘Benjamin Blümchen' af toen twee verslaggevers van de krant langsliepen.

De Daily Mail bestempelt Duitsland als ‘paranoïde’ vanwege de extreme maatregelen, maar zo heel gek is het niet dat Nagelsmann zich daartoe genoodzaakt voelt. Toen hij vorig jaar trainer van Bayern München was, verschenen er ook gedetailleerde details van zijn tactieken in de media. Foto's van Nagelsmanns nieuwe tactieken bij der Rekordmeister met pass- en looplijnen waren daardoor voor iedereen in te zien.