Kampioensduel in Algerije ontaardt kort na laatste fluitsignaal in groot drama

De wedstrijd tussen MC Alger en NC Magra in de Algerijnse competitie is zaterdag uitgelopen op een drama. Er vielen in totaal drie doden, terwijl 81 bezoekers gewond raakten nadat een hek op de bovenste ring het had begeven.

Onder druk van toegestroomde supporters in het Stade du 5 Julliet in de hoofdstad Algiers ging het het hek stuk, waardoor de nodige fans naar beneden vielen. Het incident gebeurde kort na de wedstrijd, waarin MC Alger zich dankzij een 0-0 gelijkspel tot kampioen kroonde.

Op beelden die circuleren op X is te zien dat diverse mensen die vooraan staan op de bovenste ring, plots naar beneden vallen. Op dat moment is de sfeer in het stadion uitgelaten, vanwege de landstitel van de thuisclub.

Ook tijdens de wedstrijd was de sfeer redelijk uitgelaten. Er waren groene fakkels, als verwijzing naar de clubkleuren van de kampioen van Algerije.

Vanwege het voorval werden de prijsuitreiking en de bijbehorende festiviteiten op last van de Algerijnse voetbalbond afgelast. Volgens Reuters togen spelers en stafleden van MC Alger al snel naar een ziekenhuis om bloed te doneren voor gewonden.

Abdelmadjid Tebboune, de president van Algerije, heeft inmiddels gereageerd op het incident tijdens de kampioenswedstrijd van MC Alger. ''Ik bid voor een spoedig herstel van de gewonden. Zodat zij snel terug kunnen keren bij hun families.''