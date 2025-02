Zondag 2 februari 2025 zal niet een dag zijn waar Erling Braut Haaland graag nog aan terug denkt. De superspits ging met zijn Manchester City kansloos onderuit bij Arsenal, maar moest het ook persoonlijk nadrukkelijk ontgelden.

Al in de tweede minuut keken the Citizens in het Emirates Stadium tegen een achterstand aan, met dank aan de trefzekere Martin Ødegaard. Snel na de theepauze deed City via een rake kopbal van nota bene Haaland iets terug, maar een ware afstraffing kon niet vermeden worden.

Doelpunten van Thomas Partey, Myles Lewis-Skelly, Kai Havertz en invaller Ethan Nwaneri bezorgden de kwakkelende ploeg van Pep Guardiola een fikse nederlaag. Met name de derde Londense treffer, die van de achttienjarige linksback Lewis-Skelly, zal Haaland bijblijven.

De scorende jongeling vierde zijn doelpunt namelijk door in kleermakerszit te mediteren. De celebration van Lewis-Skelly was ongetwijfeld een plaagstoot aan Haaland, die al vele malen zijn goals op precies dezelfde wijze vierde.

Daar bleef het niet bij voor de doelpuntenmachine. Na afloop van het duel deed namelijk de stadion-dj van dienst een humoristische duit in het zakje.

In het Emirates was het nummer ‘HUMBLE’ van de Amerikaanse hiphop-grootheid Kendrick Lamar te horen. Hiermee refereerde de deejay vermoedelijk aan de uitspraken van Haaland na afloop van de vorige ontmoeting tussen Arsenal en City (2-2), in september van vorig jaar.

De Noor trakteerde Arsenal-manager Mikel Arteta destijds op het ongevraagde advies ‘to stay humble’, oftewel ‘om nederig te blijven’. Zondag kregen de Spaanse trainer en zijn ploeg de zoete wraak.