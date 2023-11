Staat er een Real Madrid-clausule in contract Haaland? Agente is geheimzinnig

Donderdag, 16 november 2023 om 16:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:49

Rafaela Pimenta kan de geruchten over een ‘Real Madrid-clausule’ in het contract van Erling Haaland niet wegnemen. Sterker nog, de vraagtekens over eventuele clausules zijn alleen maar groter geworden na een interview met Relevo. De zaakwaarneemster van de 23-jarige superster van Manchester City zegt dat de Noor ‘zijn eigen lot bepaalt’. “Alleen Erling, zijn vader, de club en ik zijn op de hoogte van de afspraken in het contract”, is Pimenta geheimzinnig.

Sinds de komst van Haaland bij City vorige zomer gaan er in de wandelgangen al geruchten over een eventuele ‘Real Madrid-clausule’, waarmee de spits de overstap zou kunnen maken naar de Koninklijke. De 28-voudig international bewees zich in zijn eerste jaar in het Etihad Stadium als ultieme doelpuntenmachine met 52 doelpunten en 9 assists in 53 wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook dit seizoen is de linkspoot op schot, daar de teller na achttien duels op zeventien treffers en vier assists staat. Met de zeer complexe onderhandelingen van Real met Kylian Mbappé over een transfervrije overstap in het achterhoofd kwamen de geruchten over de clausule in het contract van Haaland weer naar boven. Pimenta, de voormalig rechterhand van Mino Raiola, is in gesprek met Relevo ingegaan op de situatie van Haaland.

Op voorhand kan een transfer in ieder geval niet worden uitgesloten, zo schetst ze. “Als iedereen bereid is om daaraan mee te werken, dan gaat dat gebeuren. Alles moet goed worden overlegd en iedereen moet tevreden zijn. Erling is niet het type dat zegt: ‘Ik ga weg, tot ziens!’”. Dat zal ‘nooit’ gebeuren omdat ‘wederzijds respect belangrijk is’, zegt Pimenta. “Als City hem dat geeft, dan geeft Erling dat ook terug.”

“Erling bepaalt zijn eigen lot. Altijd. Hij zal doen wat goed is voor zowel hem als City.” Over clausules in het contract van de doelpuntenmachine doet Pimenta geen uitspraken. “Alleen Erling, zijn vader, de club en ik zijn op de hoogte van de afspraken in het contract. Niemand anders. Als er op een dag iets moet gebeuren, dan is alles afgesproken. Er zal altijd een oplossing zijn.”

Pimenta ziet dat Haaland gelukkig is bij the Citizens. “Goede sportieve resultaten volgen wanneer je gelukkig bent. Hoeveel hij nu waard is? Geen idee. Toen ik vorig jaar zei dat hij een miljard euro waard was, bedoelde ik het totale pakket wat erbij komt kijken.”

“Met bijvoorbeeld de kaart- en shirtverkoop, sponsordeals en alles wat dan nog extra komt. Het is niet te zeggen wat elk onderdeel precies waard is. Je vraagt mij om te bepalen hoeveel een transfer kost, maar dat hoef je mij niet te vragen. Dat bepaalt de markt”, aldus de agente.