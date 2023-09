Spurs op allerlaatste moment voorbij negen van Liverpool; goal Gakpo waardeloos

Zaterdag, 30 september 2023 om 20:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:47

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond op het allerlaatste moment gewonnen van een negental van Liverpool. The Spurs kwamen er met een overtal van twee man lange tijd niet doorheen, maar in de absolute slotseconden liep Liverpool-verdediger Joël Matip de bal in eigen doel: 2-1. Liverpool had de arbitrage bepaald niet mee: Simon Hooper deelde twee rode kaarten uit (aan Curtis Jones en Diogo Jota) en keurde bovendien een zuiver lijkend doelpunt van Luis Díaz af. De overige geldige doelpunten kwamen van Tottenham-ster Son Min-heung en Liverpool-aanvaller Cody Gakpo.

De topwedstrijd werd al in de 26ste minuut op zijn kop gezet door een rode kaart. Jones kwam met zijn voet over de bal op het onderbeen terecht bij Yves Bissouma en moest na een VAR-ingreep inrukken. In ondertal dacht Liverpool verrassend aan de leiding te komen. Díaz schoot uit een lastige hoek binnen, maar werd om onbegrijpelijke wijze door de VAR teruggefloten. Die constateerde buitenspel, hoewel Díaz op het televisiebeeld achter de laatste verdediger van the Spurs leek te staan.

???????? ?????????? ???? Op aangeven van Van Dijk schiet Gakpo knap raak uit de draai. Daarbij lijkt hij geblesseerd te raken, maar het lijkt gelukkig wel te gaan met de Nederlander ?? ?? https://t.co/SDHtnx3tLn#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #TOTLIV pic.twitter.com/zWJ3KdZZN2 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 30, 2023

Tottenham kwam twee minuten later, in de 36ste minuut, via een mooie aanval aan de leiding. James Maddison verstuurde van achteruit een prachtige steekbal op Richarlison, die Son met een breedteballetje een simpele intikker schonk: 1-0. Liverpool gaf allerminst op en kwam in blessuretijd op gelijke hoogte. Virgil van Dijk legde de bal met het hoofd klaar voor Gakpo, die in een vloeiende beweging wist te draaien en hard binnen vuurde. De voormalig PSV'er greep meteen naar de achterkant van zijn knie. Jürgen Klopp besloot om Diogo Jota bij het begin van de tweede helft in te brengen voor Gakpo.

Liverpool werd direct na rust meermaals op de been gehouden door weergaloze reddingen van Alisson Becker op schoten van Maddison en Son. Laatstgenoemde zag na een uur spelen een intikker afgekeurd worden vanwege buitenspel. Liverpool kwam in nog grotere problemen toen Jota in een tijdsbestek van twee minuten twee gele kaarten verzamelde, waardoor the Reds met slechts negen man verder moesten.

Liverpool haalde alle aanvallers naar de kant en stortte zich volledig op het binnenhalen van een punt. Tottenham kwam er maar niet doorheen, totdat de zesde minuut van de blessuretijd aanbrak. Een lage voorzet van Pedro Porro werd in eigen doel gelopen door Matip: 2-1. Het is razend spannend in de Premier League. Tottenham neemt de tweede plek in handen, op slechts één punt achter koploper Manchester City. Liverpool moet een pas op de plaats maken en staat vierde.