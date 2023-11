Spurs-manager Postecoglou heeft slecht nieuws in huis over Micky van de Ven

Vrijdag, 10 november 2023 om 15:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:17

Micky van de Ven ligt minimaal twee maanden uit de roulatie, zo heeft zijn manager Ange Postecoglou bekendgemaakt via de clubkanalen van Tottenham Hotspur. De Nederlandse centrale verdediger viel afgelopen weekend met een hamstringblessure uit tegen Chelsea. Er werd direct al gevreesd voor een lange revalidatieperiode en dat blijkt nu ook het geval te zijn.

Voor Van de Ven sloeg het noodlot toe in de 44ste minuut, toen hij Nicolas Jackson wilde afstoppen na een lange bal richting de Senegalese aanvaller van Chelsea. De verdediger had zichtbaar veel pijn en moest door de medische staf van Tottenham naar de kant worden geholpen. Emerson Royal was zijn vervanger achterin bij de thuisclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Direct na afloop van de wedstrijd, die Chelsea met 1-4 won, gaf Postecoglou te kennen dat er de nodige zorgen waren over de blessure van Van de Ven. "Het is te vroeg om er iets over te zeggen, maar als we naar Micky kijken, denken we dat het een serieuze blessure is. We gaan ervan uit dat hij er een tijdje uit zal zijn", liet hij optekenen in de Engelse media.

Vrijdag brengt Tottenham zelf een update naar buiten. "Zoals je hebt kunnen zien heeft hij een vrij serieuze hamstringblessure opgelopen", vertelt Postecoglou. "Hij zal een flinke tijd uit de roulatie zijn. Ik verwacht dat hij zeker een paar maanden aan de kant staat."

Tottenham kent geen gelukkige periode op het gebied van blessures, daar ook James Maddison kampt met een kwetsuur. De Engels international liep tegen Chelsea een aardige enkelblessure op en werd tegelijkertijd met Van de Ven naar de kant gehaald. "De scans zagen er niet goed uit", vertelt Postecoglou over Maddison. "Hij zal er waarschijnlijk tot het einde van het kalenderjaar niet bij zijn."

Postecoglou had ook nog gematigd goed nieuws op blessuregebied, daar Richarlison zijn liesoperatie succesvol heeft doorstaan. De Braziliaanse spits heeft naar verwachting vier weken de tijd nodig om weer aan te haken. Ben Davies staat wel weer spoedig voor zijn rentree. De Welshman moest het duel met Chelsea nog laten schieten, maar heeft de training weer hervat.

Oranje

Het afhaken van Van de Ven is ook een flinke aderlating voor Oranje. Bondscoach Ronald Koeman wist al dat hij niet kon beschikken over Matthijs de Ligt, die een knieblessure heeft opgelopen, en daar komt Van de Ven nu dus bij. Door de afwezigheid van de centrale verdedigers heeft Koeman besloten om de pas zeventienjarige Jorrel Hato van Ajax op te roepen. Oranje neemt het op 18 november thuis op tegen Ierland. Drie dagen later staat het laatste EK-kwalificatieduel op het programma, uit tegen Gibraltar.