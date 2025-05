Fenerbahçe kondigt op de eigen kanalen het vertrek van Dusan Tadic aan. De 36-jarige Serviër trekt na twee seizoenen de deur achter zich dicht bij de Turkse topclub. Volgens Turkse media heeft Ajax een bod uitgebracht, maar heeft het concurrent van één andere club.

Tadic verruilde Ajax in de zomer van 2023 voor Fenerbahçe. Na twee seizoenen komt er een einde aan zijn periode in Istanbul, meldt de club op sociale media. “Dankjewel, Dusan. Voor je elegantie, je spirit, en je vertrouwen in het team. Je gaf leiding door het goede voorbeeld te geven. Je vertrek met eeuwig respect”, schrijft Fener.

De toekomst van Tadic is nog onbekend. Volgens onder andere het Turkse TRT Spor zou de veteraan een aanbieding van Ajax en Southampton hebben gehad.

De aanstelling van John Heitinga als trainer bij Ajax zou de deur wagenwijd openzetten voor een rentree van Tadic. De twee werkte in het verleden kort samen bij de nummer twee van de Eredivisie. Tadic noemde Heitinga destijds: “een geweldige trainer en heel prettig persoon, met moed en een goede persoonlijkheid”.

Volgens Mike Verweij van De Telegraaf hebben de Amsterdammers een akkoord bereikt met zowel Heitinga als Marcel Keizer. Zodra de mondelinge overeenkomst op papier is gezet, wordt er getekend tot medio 2027.

Tadic stond van 2018 tot 2023 onder contract bij Ajax, waar hij meerdere prijzen in de wacht sleepte. Met de Amsterdammers veroverde hij onder meer drie landstitels en twee KNVB-bekers. Eerder kwam de Serviër uit voor Vojvodina, FC Groningen, FC Twente en Southampton.