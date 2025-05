'Spurs lijkt ondanks akkoord afgetroefd te worden door Atlético Madrid'

Real Betis-speler Johnny Cardoso gaat zijn jawoord geven aan Atlético Madrid, meldt de Britse journalist Ben Jacobs. Tottenham Hotspur en Real Betis hadden een akkoord, maar de Europa League-winnaar lijkt achter het net te gaan vissen.

Tottenham Hotspur heeft al langere tijd interesse in Cardoso. Bij de tijdelijke transfer van Giovani Lo Celso naar Real Betis kwamen de clubs een vaste transfersom overeen: de Engelse club kan de Amerikaans international voor 25 miljoen euro overnemen.

De goede prestaties van Cardoso dit seizoen hebben niet alleen de aandacht van Spurs getrokken. Wolverhampton Wanderers, AC Milan, Juventus, Atlético Madrid en FC Barcelona behoren tot de clubs die interesse hebben in de Amerikaan.

Volgens de Britse transferjournalist Jacobs zou Cardoso aan Tottenham Hotspur hebben laten weten het liefst in Spanje te blijven. De middenvelder zou de voorkeur geven aan een transfer naar Atlético Madrid.

De in New Jersey geboren, maar in Brazilië opgegroeide middenvelder werd opgeleid door Internacional en kwam daar tot 144 wedstrijden in het eerste elftal. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar Betis.

Sinds zijn overstap naar Spanje heeft Cardoso indruk gemaakt in het shirt van Betis. Hij groeide uit tot een vaste waarde en was belangrijk in de succesvolle Conference League-campagne, waarin de Andalusiërs de finale bereikten. Ook in LaLiga liet hij zich gelden, onder meer met een doelpunt tegen Real Madrid tijdens een klinkende zege.

De Amerikaans international staat op 18 interlands en maakt deel uit van de selectie voor de Gold Cup deze zomer. Atlético Madrid sloot het seizoen af als nummer drie in La Liga, achter Real Madrid en Barcelona, en plaatste zich daarmee voor de Champions League.