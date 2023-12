Spurs geeft medische update over Van de Ven en wil zich achterin versterken

Micky van de Ven is heel dicht bij zijn rentree, zo vertelt trainer Ange Postecoglou op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Brighton & Hove Albion. De Nederlandse centrumverdediger is bijna volledig hersteld van zijn hamstringblessure en kan spoedig weer in actie komen. Tegelijkertijd wil Tottenham Hotspur wel de markt op voor een centrumverdediger, omdat ook Cristian Romero nog wel vier weken in de lappenmand zit.

Spurs heeft te maken met een haast uitpuilende ziekenboeg. Naast Van de Ven en Romero kampen ook James Maddison, Rodrigo Bentancur en Ivan Perisic met serieuze blessures.

Voor Van de Ven is de kwetsuur bijna ten einde. "Ik denk niet dat hij er tegen Burnley (5 januari, red.) bij is, maar misschien wel tegen Manchester United (14 januari, red.)", liet Postecoglou zich ontvallen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Omdat ook Romero er de komende '4 à 5 weken' niet bij is, vormen reservespelers Ben Davies en Eric Dier vermoedelijk het centrale duo de komende wedstrijden. Ook op het middenveld kan Postecoglou allesbehalve over zijn basisspelers beschikken.

Bentancur, Maddison en Bissouma (schorsing) zijn er allen nog niet bij. Tegen Everton (2-1 winst) verscheen derhalve Oliver Skipp aan de aftrap. Vanwege de waslijst aan blessures verwacht Postecoglou wel enkele aanwinsten.

Vooral in het centrum van de defensie ontbeert het hem aan serieuze mogelijkheden. "We hebben een extra speler nodig op die positie, het maakt me niet uit of die links of rechts centraal speelt", sorteert Postecoglou voor op de winterwindow.

"Het gaat meer om het profiel en zijn eigenschappen. We gingen ook op niet op zoek naar een linksbenige verdediger, Micky was gewoon de perfecte kandidaat", looft hij zijn pupil.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties