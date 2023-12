Spurs akkoord met vervanger Van de Ven, maar nog niet over 30 miljoen euro

Tottenham Hotspur heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Radu Dragusin, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano zondag. De 21-jarige Roemeense centrumverdediger maakt dit seizoen indruk bij Genoa en moet de persoonlijke problemen in de achterhoede van the Spurs verlichten. Bij de Londenaren is onder meer Micky van de Ven al enige tijd niet inzetbaar.

Romano benadrukt op X dat de onderhandelingen tussen Genoa en Tottenham nog wel gaande zijn. De Italianen hebben de vraagprijs naar verluidt vastgesteld op 30 miljoen euro, terwijl Tottenham voorlopig niet verder wenste te gaan dan een transfersom van 25 miljoen euro.

Jean-Clair Todibo stond eveneens op het lijstje van Tottenham, maar volgens diverse Engelse media is het binnenhalen van Dragusin een topprioriteit van manager Ange Postecoglou. In de komende dagen zullen alle betrokken partijen verder praten over de wintertransfer van de twaalfvoudig international van Roemenië.

Dragusin behoort dit seizoen tot een van de dragende krachten van Genoa, dat afgelopen zomer terugkeerde in de Serie A en als nummer twaalf aan de tweede seizoenshelft begint. De door Tottenham begeerde verdediger scoorde vrijdag nog tegen koploper Inter, dat tegen Genoa niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel.

Radu Dragusin scoorde vrijdag nog tegen Inter.

Van de Ven

Tottenham heeft te maken met een haast uitpuilende ziekenboeg. Naast Van de Ven, die begin november een hamstringblessure opliep, en Cristian Romero kampen ook James Maddison, Rodrigo Bentancur en Ivan Perisic met serieuze blessures.

Voor Van de Ven is de kwetsuur echter bijna ten einde. "Ik denk niet dat hij er tegen Burnley (5 januari, red.) bij is, maar misschien wel tegen Manchester United (14 januari, red.)", liet Postecoglou zich afgelopen week ontvallen.

Postecoglou moest afgelopen donderdag tegen Brighton & Hove Albion (4-2 verlies) enkele noodgrepen doen centraal achterin. Vanwege de vele blessures vormden de backs Emerson Royal en Ben Davies het hart van de Noord-Londense defensie.

