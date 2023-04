Spreekkoren ontsieren bekerfinale tussen Ajax en PSV: ‘Willen we dit nog?’

Zondag, 30 april 2023 om 18:40 • Laatste update: 19:13

De bekerfinale tussen Ajax en PSV is zondagavond ontsierd door spreekkoren aan het adres van Xavi Simons. De middenvelder annex aanvaller van PSV werd meerdere keren uitgemaakt voor 'homo' door de Amsterdamse aanhang. Het is niet voor het eerst dat Simons het mikpunt is van spreekkoren. Eerder gebeurde dat onder meer tijdens het bekerduel met SV Spakenburg.

Rik Elfrink spreekt op Twitter zijn afschuw uit. "Homo-spreekkoren alom bij Ajax - PSV", aldus de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad. "Dit is eerder al aangekaart door PSV, dat de KNVB verweet met twee maten te meten. De KNVB sprak wat vermanende woorden en deed verder niets. Voorlopig zal er dus helemaal niets veranderen. Willen we dat nog steeds in meerderheid? Blijkbaar."

Niet alleen Simons was het mikpunt van kwetsende spreekkoren. Ook was 'Steven Kankerjood' (verwijzend naar Steven Bergwijn, red.) te horen en werd er 'Ajax dood' gezongen. "De onderlinge verhoudingen zijn dramatisch slecht op het veld net als onlangs bij Feyenoord-Ajax. Zeer onsympathiek gedrag naar elkaar toe van beide zijden", voegt Jeroen Kapteijns toe namens De Telegraaf.

