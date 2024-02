‘Spraakmakende stoelendans in het mondiale voetbal? Barca ontvangt sollicitatie’

Thomas Tuchel heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo beweert Mundo Deportivo. De Duitser zit op de schopstoel bij Bayern München, waar José Mourinho dan weer topkandidaat zou zijn om het stokje over te nemen.

Tuchel maakt een moeilijke fase door als trainer van Bayern München. De Duitser verloor afgelopen weekend van concurrent en koploper Bayer Leverkusen en staat nu op vijf punten achterstand in de Bundesliga.

In de strijd om de DFB Pokal werd een beschamende nederlaag geleden op bezoek bij derdeklasser 1. FC Saarbrücken. De Champions League lijkt het enige redmiddel voor Tuchel om niet vroegtijdig ontslagen te worden.

De vacante trainerspositie bij Barcelona - Xavi vertrekt komende zomer - heeft Tuchel ertoe aangezet om zijn entourage op pad te sturen. Hij weet dat Joan Laporta een groot bewonderaar is van de Duitse school.

Mundo Deportivo benadrukt dat Tuchel in 2021 al een van de topkandidaten was toen Laporta op zoek ging naar een vervanger voor Ronald Koeman. De Duitser stond toen echter op het punt om met Chelsea grote successen te beleven in de Champions League.

Hoe anders is de situatie nu. Tuchel staat onder grote druk bij Bayern en heeft zijn entourage opdracht gegeven om zich aan te bieden bij Barcelona. De gewonnen Champions League met Chelsea is het grootste paradepaardje voor Tuchel.

Tuchel werd onlangs ook al aan Barcelona gelinkt. Dat gebeurde vlak nadat Xavi zijn vertrek aankondigde. De speculaties kwamen op gang nadat de Duitser zei ooit een keer in LaLiga te willen werken.

Toen verschillende media die woorden koppelden aan de vacature bij Barcelona, voelde Bayern zich genoodzaakt een verklaring af te geven. Volgens Spaanse media staat nu andermaal vast dat Tuchel de weg vrijmaakt voor zijn gang naar het Spotify Camp Nou.

