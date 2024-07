Spotgoedkope Van de Beek kan United na transfer alsnog vele miljoenen opleveren

Spotgoedkope Donny van de Beek kan Manchester United na transfer alsnog vele miljoenen opleveren

Donny van de Beek mag zich op korte termijn officieel speler van Girona noemen. De 27-jarige middenvelder vertrekt voor een marginaal bedrag van 500.000 euro bij Manchester United. Door verschillende bonussen kan de transfersom nog aanzienlijk oplopen.

Volgens Fabrizio Romano tekent Van de Beek een contract tot medio 2028 bij Girona en heeft Manchester United een doorverkooppercentage bedongen, mochten de Spanjaarden in de toekomst besluiten om de rechtspoot van de hand te doen.

Romano meldt dat de transfersom kan oplopen naar vier tot vijf miljoen euro op basis van het aantal wedstrijden dat hij komend seizoen bij Girona speelt. Dat bedrag kan bij andere prestaties zelfs oplopen tot vijftien miljoen euro.

Van de Beek lag nog tot medio 2025 vast op Old Trafford. The Red Devils betaalden in 2020 liefst 39 miljoen euro om de Nederlander van Ajax over te nemen.

Van de Beek zat op een dood spoor bij Manchester United, waar hij onder manager Erik ten Hag amper aan wedstrijdminuten toekwam. Hij liet zichzelf afgelopen winter daarom verhuren aan Eintracht Frankfurt. Al werd dat ook geen succes. Hij kwam niet verder dan 357 speelminuten, verdeeld over 8 duels.

De rechtspoot kende eerder ook al een teleurstellende verhuurperiode aan Everton. In het shirt van Manchester United stokt de teller nu op 62 officiële duels. Daarin was de voormalig Ajacied goed voor 2 goals en evenveel assists.

Van de Beek is niet de enige Nederlander die naar Girona verkast. Gabriel Misehouy is woensdagochtend al officieel gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Het toptalent vertrok onlangs transfervrij bij Ajax en heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Girona.

