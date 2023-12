Sporting Portugal koploper na geweldige aanval: ‘Bijna een 10 met een griffel!’

Sporting Portugal gaat 2024 in als koploper van de Liga Portugal. De ploeg van trainer Rúben Amorim had het lang lastig bij Portimonense, maar won wel dankzij een schitterend hakballetje van Paulinho: 1-2. Sporting leidt de dans in de competitie met 37 punten, één meer dan Benfica en drie meer dan FC Porto.

Bijzonderheden:

Sporting wist dat het moest winnen om Benfica (voorlopig) van de troon te stoten, maar in de eerste helft slaagde de ploeg er niet in om de score te openen. Een kwartier na rust gebeurde dat wel. De door de Europese top begeerde Viktor Gyökeres tikte van dichtbij behendig binnen op aangeven van Pedro Gonçalves: 0-1.

Tien minuten later verdween het geode gevoel bij de bezoekers uit Lissabon. Gonçalo Costa slingerde een vrije trap voor het doel van Antonio Adán, die kansloos was toen Filipe Relvas de vrije trap met zijn hoofd verlengde in de verre hoek: 1-1.

Sporting moest andermaal drukken om de voorsprong te vinden en daarin slaagde het tien minuten voor tijd. Matheus Reis speelde diep op Nuno Santos, die de bal in één keer, door de benen van zijn tegenstander, bij de mee opgekomen Hidemasa Morita kreeg. De Japanner zette voor en zag Paulinho met een hakbal scoren. De Portugees had daarbij wel wat geluk. Zijn inzet werd getoucheerd door Tornich, waardoor goalie Vinícius Silvestre kansloos was: 1-2.

De commentator van Ziggo Sport, Thomas Schuurman, kon zijn enthousiasme bij het doelpunt niet verbergen. "Misschien niet helemaal een 10 met een griffel, want hij wordt nog geraakt door de hak. Maar wat maakt het uit. Het idee is goed en de uitvoering is ook heerlijk!"

????????, klasse moment! ?? Een heerlijke aanval wordt fantastisch afgemaakt door João Paulo Dias Fernandes ??#ZiggoSport #LigaNOS #PSCSCP pic.twitter.com/1cjlgYZrR4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 30, 2023

